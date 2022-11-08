Moda dünyasının enlerinin seçildiği gecede şıklık yarışı (CFDA Fashion Awards)

Lüks markaların, tasarımcıların ve girişimcilerin ödüllendirildiği CFDA Moda Ödülleri bu sene de şıklık yarışına sahne oldu.
Moda sektörünün öndei gelenlerinin katıldığı törenin öne çıkan isimleri ise kuşkusuz Kardashian Jenner kardeşler oldu. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner ve Kendall Jenner şık görünümleriyle gecenin en çok konuşulan isimleri oldu.
Skim markasıyla geceden ödülle ayrılan Kim Kardashian Dolce and Gabbana tercih etti.
Kendall Jenner, Yılın Tasarımcısı ödülünü alan Khaite markasından bir elbise tercih etti.
Kylie Jenner, derin yırtmaçlı Mugler elbisesiyle büyük övgü topladı.
Kris Jenner, Schiaparelli tasarımı siyah elbisesi ile kırmızı halıda yürüdü.
Khloe Kardashian, LaQuan Smith imzası taşıyan helenistik bir görünüm tercih etti.
Efsanevi şarkısı Cher Chrome Heart imzalı deri bir elbise tercih etti.
İşte moda dünyasının enleri seçildiği geceden görüntüler...
Gigi Hadid - Thom Browne
Vanessa Hudgens - Vera Wang
Katie Holmes - Jonathan Simkhai
Grace Van Patten
Julia Fox
Christina Ricci
Rachel Brosnahan
Ashley Graham