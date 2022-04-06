Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar

Haberler | 06.04.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 06.04.2022 - 11:54

Ramazan ayına özel tasarımlar sunan sunan Gucci ve Dior gibi lüks markalar, otantik desenleri modern tasarımlarla harmanlıyor.

Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 1

Lüks modanın öncü markaları Gucci ve Dior, Ramazan ayına özel tasarladıkları aksesuar ve çantaları piyasaya sürdü.

Dünyada binlerce Müslüman için önemli bir zaman olan Ramazan ayına atıfta bulunan lüks markalar, koleksiyonlarında yepyeni tasarımlara yer verdi.

Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 2

Ramazan ayına özel 'Nojum' adlı koleksiyonunu görücüye çıkaran Gucci, otantik desenlerin hakim olduğu tasarımlar sunuyor.

Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 3

Ramazan'ın kutladığı Dior Or (Dior Altın) koleksiyonuyla altın detaylarını öne çıkaran Christian Dior, zarif ayakkabılar, pileli etekler ve ışıltılı aksesuarlar sunuyor.

Koleksiyonun öne çıkan görünümleri...

Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 4
Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 5
Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 6
Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 7
Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar - 8

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER