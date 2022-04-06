Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar

Haberler | 06.04.2022 - 11:46 - Son Güncelleme : 06.04.2022 - 11:54
Lüks modanın öncü markaları Gucci ve Dior, Ramazan ayına özel tasarladıkları aksesuar ve çantaları piyasaya sürdü.
Dünyada binlerce Müslüman için önemli bir zaman olan Ramazan ayına atıfta bulunan lüks markalar, koleksiyonlarında yepyeni tasarımlara yer verdi.
Ramazan ayına özel 'Nojum' adlı koleksiyonunu görücüye çıkaran Gucci, otantik desenlerin hakim olduğu tasarımlar sunuyor.
Ramazan'ın kutladığı Dior Or (Dior Altın) koleksiyonuyla altın detaylarını öne çıkaran Christian Dior, zarif ayakkabılar, pileli etekler ve ışıltılı aksesuarlar sunuyor.
Koleksiyonun öne çıkan görünümleri...