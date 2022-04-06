Modanın yüksek markaları Gucci ve Dior'dan Ramazan’a özel tasarımlar

Lüks modanın öncü markaları Gucci ve Dior, Ramazan ayına özel tasarladıkları aksesuar ve çantaları piyasaya sürdü.





Dünyada binlerce Müslüman için önemli bir zaman olan Ramazan ayına atıfta bulunan lüks markalar, koleksiyonlarında yepyeni tasarımlara yer verdi.