Mor şampuan nedir, nasıl kullanılır?

Haberler - ntv.com.tr | 14.09.2022 - 14:32 - Son Güncelleme : 14.09.2022 - 14:36
Hayalini kurduğunuz saç rengine ulaşmış olabilirsiniz ancak saçlarınız ilk boyandığı andaki ton ve renkte kalmayacaktır. Özellikle açık renkli saçların dikkat etmesi gereken nokta ise sıcak yansımaların giderek turunculaşması. İşte mor şampuan burada yardımınıza koşuyor.
Sarı, açık sarı, küllü sarı, kumral, beyaz ya da gri gibi renklere boyanan saçlar, zamanla renklerini kaybederek kızıllaşmaya başlar. Bu da saçlarınızda birden fazla tonun oluşmasına ve ortaya hoş olmayan bir görüntünün çıkmasına sebep olur.
Mor şampuan, saç renginizi korumak için evde kullanabileceğiniz bir şampuan türüdür. Mor şampuanın içerisinde bulunan pigmentler ve menekşe tonları, saçlarınızın sıcaklığını, diğer bir deyişe turunculuğunu kontrol eder. Saçlarınızı mor şampuan ile yıkadıkça renk giderek soğuklaşır ve kızıllıklar ortadan kaybolur.
Ev ortamında saçınızı daha küllü hale getirmek için mor şampuan kullanabilirsiniz. Mor şampuanı, normal şampuanınızdan hemen sonra tüm saçınıza yedirin ve iyice köpürtün.
Her saç rengi farklı tonlarda açılacağından, bekletme süresini deneyerek kendiniz keşfedebilirsiniz. Ancak genelde 5-10 dakika arası bekletme süresi öneriliyor. Eğer saçınız düşündüğünüzden daha soğuk bir tona kavuştuysa bekletme süresini azaltabilirsiniz.
Mor şampuanı kullanımı da bekletme süresi gibi saçınızın tonuna göre değişiklik gösteriyor. Her yıkamada kullanırsanız, şampuanın içindeki yoğun pigmentler saçlarınızın giderek sararmasına ve hatta grileşmesine neden olabilir. Saçınızı gözlemleyerek haftada bir yada iki kere mor şampuan kullanabilirsiniz.