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Moschino'nun 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘klasik şıklık’

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 08:53

İtalyan moda markası Moschino, 2022 Sonbahar-Kış yeni sezon kampanyasında 'klasik şıklığın' öne çıktığı bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon, sanat yönetmeni Jeremy Scott tarafından kıyafetlerin gündelik eşyalarla bütünleştirilmesiyle tasarlandı.

Moschino'nun 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘klasik şıklık’ - 1

İtalyan moda devi Moschino, 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonu için yeni sezon kampanyasını tanıttı.

Markanın yeni sezonunda klasik şıklığın ön planda olduğu bir koleksiyon hazırlandı.

Moschino'nun 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘klasik şıklık’ - 2

GÜNDELİK EŞYALAR YENİDEN TASARLANDI

Koleksiyon ünlü moda tasarımcısı Jeremy Scott tarafından gündelik eşyaların modaya uygun şekilde yeniden tasarlanmasıyla yaratıldı.

Moschino'nun 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘klasik şıklık’ - 3

FİLMDEN İLHAM ALDI

Scott, koleksiyonu tasarlarken bilimkurgu filmi ‘2001: Bir Uzay Destanı’ filminden ilham aldı.

Markanın yeni sezon koleksiyon çekimlerini ise moda fotoğrafçısı Steven Meisel gerçekleştirdi.

Moschino'nun 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘klasik şıklık’ - 4

DÜNYACA ÜNLÜ MODELLER YER ALDI

Moschino’nun yeni sezon kampanyasında Shalom Harlow, Imaan Hammam, Sora Choi, Iris Law, Mila van Eeten ve Mariacarla Boscono gibi dünyaca ünlü modeller yer aldı.

Moschino'nun 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘klasik şıklık’ - 5

ŞAMDAN ŞEKLİNDE ŞAPKALAR TAKTILAR

Ünlü modeller koleksiyonda, klasik özgün tasarımları, şamdan şeklinde şapkalar ve gösterişli mücevherlerle tamamladı.

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