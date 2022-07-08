Moschino'nun 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonunda ‘klasik şıklık’

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 08:53
İtalyan moda devi Moschino, 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonu için yeni sezon kampanyasını tanıttı.
Markanın yeni sezonunda klasik şıklığın ön planda olduğu bir koleksiyon hazırlandı.
Koleksiyon ünlü moda tasarımcısı Jeremy Scott tarafından gündelik eşyaların modaya uygun şekilde yeniden tasarlanmasıyla yaratıldı.
Scott, koleksiyonu tasarlarken bilimkurgu filmi ‘2001: Bir Uzay Destanı’ filminden ilham aldı.
Markanın yeni sezon koleksiyon çekimlerini ise moda fotoğrafçısı Steven Meisel gerçekleştirdi.
Moschino’nun yeni sezon kampanyasında Shalom Harlow, Imaan Hammam, Sora Choi, Iris Law, Mila van Eeten ve Mariacarla Boscono gibi dünyaca ünlü modeller yer aldı.
Ünlü modeller koleksiyonda, klasik özgün tasarımları, şamdan şeklinde şapkalar ve gösterişli mücevherlerle tamamladı.