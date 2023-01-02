Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı

İtalyan lüks moda evi Moschino, ‘Logo’ adını verdiği yeni koleksiyonunda tam bir ‘logomanya’ yaşatıyor.
İkonik Moschino motifi, göz alıcı tek renkli tonlarda tasarımların merkezinde yer alıyor.
Kıyafet, aksesuar, şapka ve ayakkabıda oluşan koleksiyonda çikolata kahvesi, soft bebek mavisi ve pastel pembe tonları hakim.
Yaratıcı yönetmen Jeremy Scott’ın neşeli bir tarz kattığı koleksiyonu modeller Mayowa Nicholas, Lulu Tenny ve Jeranimo van Russel tanıttı.
Klasik tişörtlerden şişme montlara, askeri botlara ve kova şapkalara kadar ikonik Moschino logosuyla bezenmiş sade ama şık parçalar, dikkatleri üzerine çekmek isteyen yenilikçilere hitap ediyor.