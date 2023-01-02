Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı

İtalyan lüks moda evi Moschino'nun tam bir 'logomanya' yaşattığı yeni koleksiyonu, sade ama şık parçalarıyla, dikkatleri üzerine çekmek isteyen yenilikçilere hitap ediyor.

Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı - 1

İtalyan lüks moda evi Moschino, ‘Logo’ adını verdiği yeni koleksiyonunda tam bir ‘logomanya’ yaşatıyor.

İkonik Moschino motifi, göz alıcı tek renkli tonlarda tasarımların merkezinde yer alıyor.

Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı - 2

Kıyafet, aksesuar, şapka ve ayakkabıda oluşan koleksiyonda çikolata kahvesi, soft bebek mavisi ve pastel pembe tonları hakim.

Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı - 3

Yaratıcı yönetmen Jeremy Scott’ın neşeli bir tarz kattığı koleksiyonu modeller Mayowa Nicholas, Lulu Tenny ve Jeranimo van Russel tanıttı.

Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı - 4

Klasik tişörtlerden şişme montlara, askeri botlara ve kova şapkalara kadar ikonik Moschino logosuyla bezenmiş sade ama şık parçalar, dikkatleri üzerine çekmek isteyen yenilikçilere hitap ediyor.

Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı - 5
Moschino'nun yeni koleksiyonunda logo çılgınlığı - 6

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