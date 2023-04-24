Mugler ve H&M'in işbirliğinden dikkat çekici bir koleksiyon ortaya çıktı.
Mugler’in yaratıcı direktörü Casey Cadwallader, markanın geçmişinden ilhamla hazırlanan retro esintili tasarımları sergiledi.
İşbirliğinden doğan kadın, erkek giyim ürünleri ve akseauarlar, mayıs ayında raflarda ve internet satışındaki yerini alacak.
Tanıtım kampanyası, 80'ler ve 90'ların ikonik stillerinden ipuçları taşıyan ve sınırlı sayıda üretilen parçalar ile cinsiyet akışkanlığını, dönüşümü ve beden olumlamayı savunuyor.
Süper model Jerry Hall'a Imaan Hammam ve Sora Choi'nin eşlik ettiği görsellerde derin dekolteli şık siyah Mugler x H&M elbiseler öne çıkıyor.
Siyah bodysuit'ler, rahat jean'ler de koleksiyonun önemli parçaları arasında.
Koleksiyonda siyahın yanı sıra neon yeşili, safir mavisi, mercan pembesi renkleri dikkat çekiyor.
Mugler x H&M işbirliğinden doğan koleksiyonun tanıtım filminde Jerry Hall, Imaan Hammam ve Sora Choi'nin yanı sıra Lidia Judickaite, Mariacarla Boscono, Luthando Ngema, Anna Ewers, Sora Choi, Xu Meen, Selena Forrest, Yilan Hua, Fernando Lindez, Ariish Wol, Aweng Chuol, Connie Fleming ve Cheikh Diakhate de yer aldı.