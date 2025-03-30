Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu?

2011 yılında yapılan bir araştırmada, özellikle olgunlaşmamış muz kabuklarının yüksek oranda antioksidan içerdiği kanıtlandı. Ancak Dr. Taylor Bullock ''Eğer amacınız, antioksidanlarla dolu bir cilt bakım rutini oluşturmaksa, bunun yerine yüzünüze antioksidan açısından zengin bir cilt bakım ürünü uygulamanız çok daha iyi olur'' şeklinde konuştu.