Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu?

Yüzüne muz kabuğu sürerek cildini iyileştirdiğini iddia eden fitness fenomeni Ashton Hall'un ilginç yöntemi, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ancak uzmanlar, bu popüler tekniğin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda net bir kanıya varamıyor.

Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu? - 1

The Mirror'a konuşan Dr. Kate Jameson, muz kabuğunun iltihap giderici ve nemlendirici özellikleriyle bilinen C vitamini, E vitamini ve lutein gibi antioksidanlar yönünden zengin olduğunu belirtti.

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Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu? - 2

Kabuğun iç kısmının ciltte hafif tahrişi yatıştırmaya yardımcı olabileceğinin altını çizen uzman isim, yine de besinlerin cilt bakım rutininde doğrudan kullanılmasına şüpheyle yaklaştığını söyledi.

Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu? - 3

Dr. Jameson, ''Muzun cilt bakım tedavisindeki etkinliğini destekleyen çok az kanıt var. Ayrıca hassas veya çatlamış cilde sahip kişilerde, tahriş veya bakteriyel kontaminasyon riski yaratabilir'' dedi.

Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu? - 4

Birçok kişi, muz kabuklarını siğilleri yok etmek için kullansa da, Dr. Jameson bu tür uygulamalarda mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini vurguluyor.

Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu? - 5

2011 yılında yapılan bir araştırmada, özellikle olgunlaşmamış muz kabuklarının yüksek oranda antioksidan içerdiği kanıtlandı. Ancak Dr. Taylor Bullock ''Eğer amacınız, antioksidanlarla dolu bir cilt bakım rutini oluşturmaksa, bunun yerine yüzünüze antioksidan açısından zengin bir cilt bakım ürünü uygulamanız çok daha iyi olur'' şeklinde konuştu.

Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu? - 6

Sosyal medyada viral hale gelen cilt bakım yöntemlerinden birinde ise düzenli sarımsak tüketiminin, akneleri yok ettiğine inanılıyor. Ancak uzmanlar, sarımsak kullanımının ciltte kimyasal yanıklara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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