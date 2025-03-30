Muz kabuğunun cilt sağlığına etkisi: Viral yöntem gerçekten işe yarıyor mu?
Yüzüne muz kabuğu sürerek cildini iyileştirdiğini iddia eden fitness fenomeni Ashton Hall'un ilginç yöntemi, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ancak uzmanlar, bu popüler tekniğin gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda net bir kanıya varamıyor.
The Mirror'a konuşan Dr. Kate Jameson, muz kabuğunun iltihap giderici ve nemlendirici özellikleriyle bilinen C vitamini, E vitamini ve lutein gibi antioksidanlar yönünden zengin olduğunu belirtti.