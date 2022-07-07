Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde

Haberler - ntv.com.tr | 07.07.2022 - 10:11 - Son Güncelleme : 07.07.2022 - 10:17
Geçtiğimiz pazar günü başlayarak bugün sona erecek Paris Moda Haftası kapsamında moda devi Balenciaga önceki gün dikkat çeken büyük bir defileye ve şova imza attı.
Özgün tasarım ve dikkat çeken modellerin öne çıktığı defilede dünyaca ünlü modellerin yanı sıra yıldız isimler de markanın yeni sezon parçalarıyla defilede yürüdü.
Bu isimlerden en dikkat çeken ikili ise Nicole Kidman ve Kim Kardashian oldu.
Kidman podyumda, markanın yeni sezonundan parlak gri tek omuzlu, uzun elbise ve siyah eldivenleriyle dikkatleri üzerine çekerken, Kardashian yakası açık siyah dar bir elbiseyle podyumda ön plandaydı.
55 yaşındaki Kidman, podyumda saçlarını açık ve dalgalı olarak kullanırken, 41 yaşındaki Kardashian sıkı topuzuyla kıyafetini tamamladı.
Defilede boy gösteren bir diğer ünlü isim de Dua Lipa oldu. 26 yaşındaki şarkıcı, sarı tek omuzlu, mini ve kuyruklu bir elbiseyle defilede yürüdü.
Balenciaga'nın yeni sezon defilesinde 90'lı yılların en ünlü süper modellerinden biri olan Naomi Campbell de podyumdaydı. Campbell (52), defilenin en dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı.
Ünlü model, oldukça kabarık, siyah ve alışılmışın dışında tasarlanan bir elbiseyle defilede en öne çıkan isimlerden biri oldu.
Öte yandan Kidman, sosyal medya hesabından Campbell ile defile öncesinde çektikleri pozu da paylaşmayı ihmal etmedi.
Kidman'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Defileyi izlemeye gelenler arasında ünlü model Bella Hadid de vardı.
25 yaşındaki Hadid, defile öncesi puantiyeli uzun tulumu ve kombinini tamamladığı beyaz çantasıyla fotoğraflandı.
İşte Balenciaga 2022-2023 Sonbahar-Kış koleksiyonundan yansıyan kareler...