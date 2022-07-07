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Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde

Haberler - ntv.com.tr | 07.07.2022 - 10:11 - Son Güncelleme : 07.07.2022 - 10:17

Nicole Kidman ve Kim Kardashian, Paris Moda Haftası kapsamında moda devi Balenciaga’nın düzenlediği 2022-2023 Sonbahar-Kış defilesinde yürüdü. Defileye çıkan yıldız isimlerinden biri de şarkıcı Dua Lipa’ydı.

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 1

Geçtiğimiz pazar günü başlayarak bugün sona erecek Paris Haftası kapsamında moda devi Balenciaga önceki gün dikkat çeken büyük bir defileye ve şova imza attı.

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 2

YILDIZ İKİLİ DEFİLEDE YÜRÜDÜ

Özgün tasarım ve dikkat çeken modellerin öne çıktığı defilede dünyaca ünlü modellerin yanı sıra yıldız isimler de markanın yeni sezon parçalarıyla defilede yürüdü.

Bu isimlerden en dikkat çeken ikili ise Nicole Kidman ve Kim Kardashian oldu.  

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 3

ELBİSELERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER

Kidman podyumda, markanın yeni sezonundan parlak gri tek omuzlu, uzun elbise ve siyah eldivenleriyle dikkatleri üzerine çekerken, Kardashian yakası açık siyah dar bir elbiseyle podyumda ön plandaydı.

55 yaşındaki Kidman, podyumda saçlarını açık ve dalgalı olarak kullanırken, 41 yaşındaki Kardashian sıkı topuzuyla kıyafetini tamamladı.

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 4

SARI MİNİ ELBİSESİYLE ÖNE ÇIKTI

Defilede boy gösteren bir diğer ünlü isim de Dua Lipa oldu. 26 yaşındaki şarkıcı, sarı tek omuzlu, mini ve kuyruklu bir elbiseyle defilede yürüdü.

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 5

DEFİLENİN EN İLGİNÇ ELBİSESİ

Balenciaga'nın yeni sezon defilesinde 90'lı yılların en ünlü süper modellerinden biri olan Naomi Campbell de podyumdaydı. Campbell (52), defilenin en dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı.

Ünlü model, oldukça kabarık, siyah ve alışılmışın dışında tasarlanan bir elbiseyle defilede en öne çıkan isimlerden biri oldu.

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 6

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Öte yandan Kidman, sosyal medya hesabından Campbell ile defile öncesinde çektikleri pozu da paylaşmayı ihmal etmedi.

Kidman'ın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 7

DEFİLEYİ İZLEMEYE GELDİ

Defileyi izlemeye gelenler arasında ünlü model Bella Hadid de vardı.

25 yaşındaki Hadid, defile öncesi puantiyeli uzun tulumu ve kombinini tamamladığı beyaz çantasıyla fotoğraflandı. 

İşte Balenciaga 2022-2023 Sonbahar-Kış koleksiyonundan yansıyan kareler...

Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 8
Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 9
Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 10
Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 11
Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde - 12

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