Nicole Kidman ve Kim Kardashian Balenciaga defilesinde

DEFİLENİN EN İLGİNÇ ELBİSESİ

Balenciaga'nın yeni sezon defilesinde 90'lı yılların en ünlü süper modellerinden biri olan Naomi Campbell de podyumdaydı. Campbell (52), defilenin en dikkat çeken isimlerinden olmayı başardı.

Ünlü model, oldukça kabarık, siyah ve alışılmışın dışında tasarlanan bir elbiseyle defilede en öne çıkan isimlerden biri oldu.