Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu

KIDMAN ÖDÜLÜNÜ ALAMADI

İtalya’da bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali ödülleri'nde Nicole Kidman, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

"Babygirl" filmindeki performansıyla ödüle layık görülen oyuncu, aldığı kötü haber nedeniyle ödülünü alamadı.

"BU ÖDÜL ANNEM İÇİN"

Kidman'ın isminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan "Babygirl" yönetmeni Halina Reijn, Kidman'ın yerine açıklama yaptı ve oyuncunun annesinin ölüm haberi nedeniyle Venedik'ten ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kidman "Bugün, cesur ve güzel annem Janelle Anne Kidman'ın vefatından kısa bir süre sonra Venedik'e vardım. Şaşkınım, ailemin yanına gitmem gerekiyor, bu ödül annem için" dedi.