Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu

Kırmızı Değirmen, Diğerleri, Saatler ve Gözü Tamamen Kapalı gibi birçok başarılı yapımla tanınan Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın kızı Sunday, modellik yaptı.

Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu - 1

Son dönemde "Babygirl" filmiyle gündemde olan Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın kızı model oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu - 2

16 yaşındaki Sunday Rose, Paris Moda Haftası kapsamında ilk kez defilede boy gösterdi.

Sunday Rose Kidman Urban, İtalyan moda devi Miu Miu'nun 2025 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüdü.

Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu - 3

ÜNLÜ İSİMLER PODYUMDA

Podyumun tek sürprizi Kidman'ın kızı değildi. Miu Miu defilesinde Amerikalı aktör Willem Dafoe, Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ve rapçi Little Simz gibi isimler de vardı.

Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu - 4

AYRICALIK MI YAPILIYOR?

Nicole Kidman, modellik kariyerinin ilk gününde kızını yalnız bırakmadı. İkili daha sonra markanın düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

Oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban'ın kızının defilede yürümesi bazı kesimlerin tepkisini çekti. Ünlü ebeveynlere sahip olan Sunday Rose'un defilede yürümesi, kimileri tarafından ayrıcalığın getirisi olarak görüldü.

Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu - 5

NEPOTİZM ÇOCUKLARI TARTIŞMASI

Öte yandan, anne babalarının izinden giderek sektöre atılan ve kariyerinde giderek yükselen ünlü isimler, şu sıralar eleştilerin odağında.

Özellikle sosyal medya platformu TikTok’ta baş gösteren “nepotizm çocukları” söylentileri, ünlü anne babaya sahip yıldızların geldikleri konuma nasıl geldikleri sorusunu akıllara getirdi. 

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Nicole Kidman'ın 16 yaşındaki kızı model oldu - 6

KIDMAN ÖDÜLÜNÜ ALAMADI

İtalya’da bu yıl 81’incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali ödülleri'nde Nicole Kidman, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. 

"Babygirl" filmindeki performansıyla ödüle layık görülen oyuncu, aldığı kötü haber nedeniyle ödülünü alamadı.

"BU ÖDÜL ANNEM İÇİN"

Kidman'ın isminin açıklanmasının ardından sahneye çıkan "Babygirl" yönetmeni Halina Reijn, Kidman'ın yerine açıklama yaptı ve oyuncunun annesinin ölüm haberi nedeniyle Venedik'ten ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

Kidman "Bugün, cesur ve güzel annem Janelle Anne Kidman'ın vefatından kısa bir süre sonra Venedik'e vardım. Şaşkınım, ailemin yanına gitmem gerekiyor, bu ödül annem için" dedi.

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