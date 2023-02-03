Nicola Peltz Beckham marka yüzü oldu

Ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham ile nisan ayında evlenen ABD’li oyuncu Nicola Peltz, lüks moda markasının yeni sezon kampanyasında yer aldı.

Nicola Peltz Beckham marka yüzü oldu - 1

Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham’ın en büyük oğulları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz nisan ayında Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile görkemli bir törenle evlenmişti.

Nicola Peltz Beckham marka yüzü oldu - 2

Oyunculuk yapan Peltz, model olarak da markaların kampanyalarında da sık sık yer alıyor.

İtalyan moda markası GCDS için kamera karşısına geçen yıldız, 2023 İlkbahar koleksiyonunu tanıttı.

Nicola Peltz Beckham marka yüzü oldu - 3

Peltz Beckham, nostaljik ve retro tasarımların öne çıktığı tasarımlar için kamera karşısına geçti.

Nicola Peltz Beckham marka yüzü oldu - 4

Alışık olduğumuz sarı saçlarından vazgeçen ve koyu tonlara dönen yıldız, kampanya için Zhong Lin'e poz verdi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER