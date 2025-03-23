Ona "meyvelerin kralı" da deniyor: Yaşlanmayı yavaşlattığı ortaya çıktı

NASIL KULLANILIR?

Cilt rahatsızlıkları için;



1. Adım: 4-5 mango yaprağı alın, gazlı ocakta yakın ve külü bir kasede toplayın.



2. Adım: 2 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ekleyin ve bir macun yapın. Etkilenen bölgeye uygulayın ve bir süre sonra sonuçları görün. Yüz maskesi olarak uygulayın.



1. Adım: 4-5 taze mango yaprağı alın ve biraz suyla karıştırın.

2. Adım: 2 çay kaşığı yoğurt ekleyin ve ardından yüzünüze uygulayın.

3. Adım: 15-20 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.



Doğal tonik olarak kullanın.

Adım 1: 4-5 taze mango yaprağını seçin ve 2-3 bardak suda kaynatın.

Adım 2: Suyu durulayın ve lekeleri azaltmak için bunu doğal bir tonik olarak kullanın. Bu, cildinizin genel görünümünü iyileştirecektir.

Herhangi bir alerjik reaksiyon ve cilt problemi yaşamamak için mangı yapraklarını kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışın.