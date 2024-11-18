Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Oscar etkinliği Governors Ödülleri, Hollywood ünlülerinin şıklık yarışına sahne oldu. 97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 1

Los Angeles’ta düzenlenen Governors Ödülleri'ne birbirinden ünlü isimler katıldı. Oscar Ödülleri’ni düzenleyen Akademi’nin ev sahipliği yaptığı gecede, sinema sektörüne katkılarından dolayı pek çok isim ödüllendirildi.

Quincy Jones ve Juliet Taylor gibi isimlerin onur ödülü aldığı gecede Hollywood yıldızları, Oscar kırmızı halısını aratmayan şıklıklarıyla gündem oldu.

Fotoğraf: Tilda Swinton, Pedro Almodovar, Julianne Moore

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 2

Queer filmindeki performansıyla adından söz ettiren Daniel Craig, Oscar yarışının güçlü adaylarından.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 3

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, Bottega Veneta imzalı elbisesiyle galada boy gösterdi. Oyuncu, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 4

Angelina Jolie, Hollywood yıldızlarının bir araya geldiği Governors Ödülleri'nin kırmızı halısında 16 yaşındaki oğlu Knox ile poz verdi.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 5

Ben Affleck ayrılığıyla adından söz ettiren ve son olarak Suudi Arabistan'da Elie Saab etkinliğinde sahne alan Jennifer Lopez, Zuhair Murad tasarımı bir elbise tercih etti.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 6

Coralie Fargeat imzalı The Substance (Cevher) filminin yıldızı Demi Moore, mini siyah elbisesiyle galaya katıldı.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 7

Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet, çiçek detaylı siyah takım elbisesiyle beğeni topladı.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 8

Gladyatör 2 filminin yıldızı Paul Mescal, galada Gucci imzalı bir takım giydi.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 9

Emilia Perez filminin oyuncuları ı Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón.

Jacques Audiard imzalı filmin oyuncuları Zoe Saldana, Selena Gomez, Karla Sofía Gascón ve Adriana Paz, Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 10

The Room Next Door filminin yıldızı Tilda Swinton.

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 11

Nicole Kidman

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 12

Selena Gomez

Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması - 13

Elle Fanning

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