Oscar Ödülleri'ni aratmayan gala: Hollywood yıldızlarının büyük buluşması

Los Angeles’ta düzenlenen Governors Ödülleri'ne birbirinden ünlü isimler katıldı. Oscar Ödülleri’ni düzenleyen Akademi’nin ev sahipliği yaptığı gecede, sinema sektörüne katkılarından dolayı pek çok isim ödüllendirildi.

Quincy Jones ve Juliet Taylor gibi isimlerin onur ödülü aldığı gecede Hollywood yıldızları, Oscar kırmızı halısını aratmayan şıklıklarıyla gündem oldu.

Fotoğraf: Tilda Swinton, Pedro Almodovar, Julianne Moore