Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri

"ANORA" DAMGA VURDU

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. Emilia Perez filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, Wicked ve The Brutalist filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.



Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu. Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.

KAZANANLAR TAM LİSTE



İşte Oscar gecesinin en şık isimleri