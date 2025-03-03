Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri

1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Anora filminin 5 ödülle damga vurduğu gecede şıklık yarışı yaşandı. Hollywood'un prestijli gecesinde ünlü isimler birbirinden şık kıyafetleriyle kırmızı halıda yürüdü. İşte ünlülerin 2025 Oscar Töreni'ndeki kırmızı halı görünümleri...

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 1

"ANORA" DAMGA VURDU

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. Emilia Perez filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, Wicked ve The Brutalist filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu. Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.

KAZANANLAR TAM LİSTE

İşte Oscar gecesinin en şık isimleri

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 2

Demi Moore

Elbise: Giorgio Armani

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 3

Colman Domingo

Takım: Versace

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 4

Selena Gomez

Elbise: Ralph Lauren

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 5

Michelle Yeoh

Elbise: Balenciaga

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 6

Adrien Brody

Takım: Armani

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 7

Ariana Grande

Elbise: Schiaparelli Couture

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 8

Penelope Cruz

Elbise: Chanel

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 9

Cynthia Erivo

Elbise: Louis Vuitton

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 10

Timothee Chalamet

Takım: Givency

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 11

Raye

Elbise: Vivienne Westwood

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 12

Emma Stone

Elbise: Louis Vuitton

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 13

Lisa

Elbise: Mark Gong

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 14

Ana de Armas

Elbise: Louis Vuitton

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 15

Miley Cyrus

Elbise: McQueen

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 16

Lily Rose Depp

Elbise: Chanel

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 17

Mikey Madison

Elbise: Dior

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 18

Scarlett Johansson
Elbise: Mugler
Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 19

Gal Gadot

Elbise: Prada

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 20

Elle Fanning

Elbise: Givenchy

Oscar Ödülleri'nin kırmızı halısında şıklık yarışı! Gecenin en iyi görünümleri - 21

Ralph Fiennes

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