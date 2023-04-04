Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway İtalyan moda devi için kamera karşısında

Hollywood’un başarılı oyuncularından Anne Hathaway, İtalyan lüks moda markası için kamera karşısına geçti. Son dönemde stiliyle dikkat çeken ödüllü oyuncu, uzun bir zamandır bir marka ile iş birliği yapmamıştı.

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway İtalyan moda devi için kamera karşısında - 1

"Şeytan Marka Giyer", "Kara Şövalye Yükseliyor" ve "Yıldızlararası" gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Anne Hathaway, yer aldığı başarılı projelerin yanı sıra stiliyle de son dönemde gündemde.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway İtalyan moda devi için kamera karşısında - 2

Kırmızı halı tercihleri ve moda haftalarındaki tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, lüks İtalyan moda markası Versace için kamera karşısına geçti.

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway İtalyan moda devi için kamera karşısında - 3

Uzun bir süredir hiçbir marka ile çalışmayan Oscar'lı oyuncu, markanın "Versace Icons" adlı kampanyasında başrolde yer aldı.

Ünlü fotoğrafçı ikili Mert ve Marcus'un çektiği kampanyada yer alan oyuncu, gelecek sezon trendlerini tanıttı.

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway İtalyan moda devi için kamera karşısında - 4

İp askılı bluzların Versace logosuyla buluştuğu elbiseler, bilekte biten uzun deri eldivenler ve mini el çantaları, koleksiyonun öne çıkan tasarımları oldu.

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