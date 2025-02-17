Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri

2025 BAFTA Ödülleri sahipleri belli oldu. Yılın En İyi Filmi "Konsey" (Conclave) olurken En İyi Kadın Oyuncu ödülü "Anora" filmiyle adından söz ettiren Mikey Madison'ın oldu. Film dünyasının en iyilerinin seçildiği gecede şıklık yarışı yaşandı. İşte kırmızı halıdan en iyi görünümler...

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 1

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2025 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. David Tennant'ın sunuculuğunu üstlendiği törende ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl en çok kategoride aday gösterilen "Conclave" Yılın En İyi Filmi seçildi.

Gecede en çok ödül alan (4) yapımlar ise Brady Corbet imzalı "The Brutalist" ve "Conclave" oldu.

"Anora" filminin yıldızı Mikey Madison ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

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N-LIFE HABERLERİ

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 2

KIRMIZI HALI EN İYİ GÖRÜNÜMLER

Selena Gomez

Elbise: Schiaparelli

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 3

Mikey Madison

Elbise: Prada

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 4

Demi Moore

Elbise: Alexander McQueen

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 5

Ariana Grande

Elbise: Louis Vuitton

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 6

Timothée Chalamet

Takım: Bottega Veneta

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 7

Zoe Saldana

Elbise: Saint Laurent

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 8

Cynthia Erivo

Elbise: Louis Vuitton

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 9

Saoirse Ronan

Elbise: Louis Vuitton

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 10

Camila Cabello

Elbise: Sabina Bilenko

Oscar'a adım adım: BAFTA kırmızı halısının en iyi görünümleri - 11

Coleman Domingo

Takım: Versace

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