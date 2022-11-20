 Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları | N-Life

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Oscar etkinliği Governors Ödülleri, Hollwyood ünlülerinin şıklık yarışına sahne oldu.

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 1

Los Angeles’ta düzenlenen Governors Ödülleri'ne Hollwyood’un birbirinden ünlü isimleri katıldı.

Oscar Ödülleri’ni düzenleyen Akademi’nin ev sahipliği yaptığı gecede, sinema sektörüne katkılarından dolayı pek çok isim ödüllendirilirken Hollywood yıldızları Oscar kırmızı halısını aratmayan şıklıklarıyla poz verdi.

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 2

Blonde filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas, gecede Louis Vuitton tercih etti.

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 3

Oscarlı oyuncu Cate Blanchett, 2020 yılında Venedik Film Festivali'nde giydiği Alexander McQueen imzalı elbiseyi tekrar giydi.

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 4

Babylon ve Amsterdam filmiyle gündemde olan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie Bottega Veneta tercih etti.

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 5

Jennifer Lawrence - Dior

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 6

Taylor Russell - Schiaparelli

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 7

Olivia Wilde - Erdem

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 8

Sadie Sink - Alexander McQueen

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 9

Florence Pugh - Victoria Beckham

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 10

Jessica Chastain -  Zuhair Murad

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 11

Jennifer Connelly - Louis Vuitton

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 12

Ana de Armas - Louis Vuitton

Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları - 13

Rooney Mara

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