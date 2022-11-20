Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları

Los Angeles’ta düzenlenen Governors Ödülleri'ne Hollwyood’un birbirinden ünlü isimleri katıldı.
Oscar Ödülleri’ni düzenleyen Akademi’nin ev sahipliği yaptığı gecede, sinema sektörüne katkılarından dolayı pek çok isim ödüllendirilirken Hollywood yıldızları Oscar kırmızı halısını aratmayan şıklıklarıyla poz verdi.
Blonde filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas, gecede Louis Vuitton tercih etti.
Oscarlı oyuncu Cate Blanchett, 2020 yılında Venedik Film Festivali'nde giydiği Alexander McQueen imzalı elbiseyi tekrar giydi.
Babylon ve Amsterdam filmiyle gündemde olan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie Bottega Veneta tercih etti.
Jennifer Lawrence - Dior
Taylor Russell - Schiaparelli
Olivia Wilde - Erdem
Sadie Sink - Alexander McQueen
Florence Pugh - Victoria Beckham
Jessica Chastain - Zuhair Murad
Jennifer Connelly - Louis Vuitton
Ana de Armas - Louis Vuitton
Rooney Mara