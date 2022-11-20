Oscar'ın habercisi etkinlikte Hollywood yıldızları

Los Angeles’ta düzenlenen Governors Ödülleri'ne Hollwyood’un birbirinden ünlü isimleri katıldı.

Oscar Ödülleri’ni düzenleyen Akademi’nin ev sahipliği yaptığı gecede, sinema sektörüne katkılarından dolayı pek çok isim ödüllendirilirken Hollywood yıldızları Oscar kırmızı halısını aratmayan şıklıklarıyla poz verdi.