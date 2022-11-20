 Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları | N-Life

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Oscar etkinliği Governors Ödülleri, Hollwyood ünlülerinin şıklık yarışına sahne oldu.

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 1

Los Angeles’ta düzenlenen Governors Ödülleri'ne Hollwyood’un birbirinden ünlü isimleri katıldı.

Oscar Ödülleri’ni düzenleyen Akademi’nin ev sahipliği yaptığı gecede, sinema sektörüne katkılarından dolayı pek çok isim ödüllendirilirken Hollywood yıldızları Oscar kırmızı halısını aratmayan şıklıklarıyla poz verdi.

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 2

Blonde filminde Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana de Armas, gecede Louis Vuitton tercih etti.

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 3

Oscarlı oyuncu Cate Blanchett, 2020 yılında Venedik Film Festivali'nde giydiği Alexander McQueen imzalı elbiseyi tekrar giydi.

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 4

Babylon ve Amsterdam filmiyle gündemde olan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie Bottega Veneta tercih etti.

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 5

Jennifer Lawrence - Dior

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 6

Taylor Russell - Schiaparelli

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 7

Olivia Wilde - Erdem

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 8

Sadie Sink - Alexander McQueen

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 9

Florence Pugh - Victoria Beckham

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 10

Jessica Chastain -  Zuhair Murad

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 11

Jennifer Connelly - Louis Vuitton

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 12

Ana de Armas - Louis Vuitton

Oscar'ın habercisi olan galada Hollywood yıldızları - 13

Rooney Mara

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