Pahalı krem ve serumları geride bırakıyor: Parlak cildin sırrı ondaymış

8. Nar: Nar, cildi çevresel hasarlardan korumaya, hücre yenilenmesini desteklemeye ve cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olan antioksidanlar ve vitaminlerle doludur.

9. Badem Yağı: Badem yağında bol miktarda bulunan E ve K vitaminleri cildin nemlenmesini ve beslenmesini destekler. Ayrıca hassas cildi yatıştırmaya yardımcı olan iltihap önleyici özellikler içerir.



10. Papaya: Papaya, doğal bir peeling görevi gören papain adı verilen bir enzim içerir. Ölü deri hücrelerini temizlemeye, gözenekleri açmaya ve cilt dokusunu ve tonunu iyileştirmeye yardımcı olur.