Parfüm seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Sizi en çok tanımlayan kokuyu seçerken dikkate almanız gereken pek çok etmen bulunuyor. Doğru parfümü seçmeden önce bunları mutlaka göz önünde bulundurun...

ARAŞTIRMA YAPIN

Parfümünüzü seçmeden önce detaylı bir araştırma yapın. Parfüm türleri ve notaları bilirseniz, sizi yansıtan o kokuyu daha kolay bulursunuz.

NOTALARA DİKKAT

Her parfümün farklı notaları vardır. Bu notalar taban, üst ve orta olarak adlandırılan üç farklı katmandan oluşur. Notalar bir araya geldiğinde ise ortaya koku çıkar. Parfümler, odunsu, çiçeksi, meyvemsi ve egzotik gibi pek çok farklı notalara sahip olabilir. Hoşunuza giden notaları belirledikten sonra parfümünüzü seçebilirsiniz.