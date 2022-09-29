Parfüm seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Sizi en çok tanımlayan kokuyu seçerken dikkate almanız gereken pek çok etmen bulunuyor. Doğru parfümü seçmeden önce bunları mutlaka göz önünde bulundurun...
ARAŞTIRMA YAPIN
Parfümünüzü seçmeden önce detaylı bir araştırma yapın. Parfüm türleri ve notaları bilirseniz, sizi yansıtan o kokuyu daha kolay bulursunuz.
NOTALARA DİKKAT
Her parfümün farklı notaları vardır. Bu notalar taban, üst ve orta olarak adlandırılan üç farklı katmandan oluşur. Notalar bir araya geldiğinde ise ortaya koku çıkar. Parfümler, odunsu, çiçeksi, meyvemsi ve egzotik gibi pek çok farklı notalara sahip olabilir. Hoşunuza giden notaları belirledikten sonra parfümünüzü seçebilirsiniz.
Parfümlerinden üzerinde yer alan EDP, EDT ve EDC ibareleri, esans ve yoğunluk oranını ifade ediyor. En yoğun kokuyu EDP yani Eau De Parfüme veriyor. Esans oranı daha düşük olan Eau De Toillette (EDT) ise orta derecede kalıcılık sunuyor. Yoğunluk oranı en az parfümler ise Eau De Cologne (EDC) olarak adlandırılıyor. Aradığınız yoğun koku ve kalıcılığa göre tercih yapabilirsiniz.
Cilt tipiniz, parfüm seçiminde büyük rol oynuyor. Yağlı bir cilde sahipseniz yumuşak kokuları, kuru cilde sahipseniz yoğun kokuları tercih edebilirsiniz. Her ciltte farklı olan yağ ve tuz oranları da parfümlerin cildinizde nasıl bir koku bıraktığını etkiliyor. Kokunun yayılması ve kalıcılığı da bu oranlara göre değişiklik gösterebilir.
Vücudun pH oranı da parfümün kalıcılığını ve kokusunu etkileyen faktörlerdendir. Normal bir insanın vücudunun alkali değeri 6,8 ila 7,4 (pH) arasındadır bu nedenle özellikle parfümlerin alt notaları vücudunuzun pH'ına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ciltteki gözeneklerin açık veya kapalı olması uzun ömür için önemli bir rol oynuyor. Gözeneklerin en belirgin olduğu zaman duştan sonradır. Duştan çıktığınız gibi cilde parfüm sıkmak kalıcılığı artıracaktır.