Parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar: Gün boyu mis gibi kokmak mümkün

Kullandığınız parfüm, sizin hakkınızda çok şey söyler bu nedenle sizi yansıtan o mükemmel kokuyu seçerken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle bu kokunun tüm gün kokması oldukça önemli. Peki parfümünüzü kalıcılığını artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte ipuçları...



- Parfümü, vücut sıcaklığının yüksek olduğu kulak arkası, boyun, bilekler ve dirseğin iç kısımları gibi bölgelere sıkın.



- Parfüm seçimi yaparken esansın kalitesine dikkat etmelisiniz. Düşük kaliteli esanslar, parfümün etkisinin kısa sürede azalmasına neden olur.