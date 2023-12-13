Parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar: Gün boyu mis gibi kokmak mümkün
Sizi en çok tanımlayan kokuyu seçerken dikkate almanız gereken pek çok etmen bulunuyor. Sizi yansıtan o parfümü bulduğunuzda, tüm gün etkisini yitirmemesi için bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. İşte parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar...
Kullandığınız parfüm, sizin hakkınızda çok şey söyler bu nedenle sizi yansıtan o mükemmel kokuyu seçerken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle bu kokunun tüm gün kokması oldukça önemli. Peki parfümünüzü kalıcılığını artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte ipuçları...
- Parfümü, vücut sıcaklığının yüksek olduğu kulak arkası, boyun, bilekler ve dirseğin iç kısımları gibi bölgelere sıkın.
- Parfüm seçimi yaparken esansın kalitesine dikkat etmelisiniz. Düşük kaliteli esanslar, parfümün etkisinin kısa sürede azalmasına neden olur.