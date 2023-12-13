Parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar: Gün boyu mis gibi kokmak mümkün

Sizi en çok tanımlayan kokuyu seçerken dikkate almanız gereken pek çok etmen bulunuyor. Sizi yansıtan o parfümü bulduğunuzda, tüm gün etkisini yitirmemesi için bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. İşte parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar...

Parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar: Gün boyu mis gibi kokmak mümkün - 1

Kullandığınız parfüm, sizin hakkınızda çok şey söyler bu nedenle sizi yansıtan o mükemmel kokuyu seçerken çok dikkatli olmalısınız. Özellikle bu kokunun tüm gün kokması oldukça önemli. Peki parfümünüzü kalıcılığını artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte ipuçları...

- Parfümü, vücut sıcaklığının yüksek olduğu kulak arkası, boyun, bilekler ve dirseğin iç kısımları gibi bölgelere sıkın.

- Parfüm seçimi yaparken esansın kalitesine dikkat etmelisiniz. Düşük kaliteli esanslar, parfümün etkisinin kısa sürede azalmasına neden olur.

N-LIFE HABERLERİ

Parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar: Gün boyu mis gibi kokmak mümkün - 2

- Parfümü kıyafetlerinize ve saçınıza sıkmayın. Parfümü teninize sıktıkran sonra ovalamayın, bu kalıcılığını artırmayacaktır.

- Cildinizin nemli olduğundan emin olun. Nemsiz kalan ciltlerde parfümün kokusu net bir şekilde anlaşılmaz.

- Parfümün eşit bir şekilde dağılması için 15-20 cm uzaktan sıkmaya gayret edin.

Parfümünüzün daha kalıcı olmasını sağlayacak tüyolar: Gün boyu mis gibi kokmak mümkün - 3

- Parfümünüzü, eşleşen kokulu losyon veya benzeri ürünlerle birlikte kullanın. Bu sayede parfümünüzün kalıcılığını artırabilirsiniz.

- Cilt tipi, parfümün kalıcılığını etkiler. Kuru ciltler daha baskın kokuları, yağlı ciltler ise hafif kokulara yönelmelidir. Özellikle yağlı ciltlerde parfümün daha uzun süre kalıcı olduğu biliniyor.

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