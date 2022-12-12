Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında

Paris Jackson, Dundas’ın 2023 Pre-Fall koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Sebastian Faena’nın objektifine poz veren Jackson, sırtı açık uzun elbiselerden payet işlemeli üstlere kadar çeşitlilik gösteren koleksiyonu üzerinde taşıdı.
Keith Haring'in 1980'lerdeki çalışmasından ilham alan koleksiyonda kamuflaj desenleri, grafiti tarzı baskılar ile kırmızı ve siyah tonları ağırlıklı olarak yer alıyor.
Dundas’ın sonbahar koleksiyonu, dantel, kadife, süet, deri ve şifon kumaşlarıyla hazırlanmış.
İşte Paris Jackson'ın tanıttığı Dundas pre-fall 2023 koleksiyonu...