Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında

Ünlü model ve oyuncu Paris Jackson, Dundas'ın 2023 Pre-Fall koleksiyonu için poz verdi. (Fotoğraflar: Dundas)

Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 1

Paris Jackson, Dundas’ın 2023 Pre-Fall koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Sebastian Faena’nın objektifine poz veren Jackson, sırtı açık uzun elbiselerden payet işlemeli üstlere kadar çeşitlilik gösteren koleksiyonu üzerinde taşıdı.

Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 2

Keith Haring'in 1980'lerdeki çalışmasından ilham alan koleksiyonda kamuflaj desenleri, grafiti tarzı baskılar ile kırmızı ve siyah tonları ağırlıklı olarak yer alıyor.

Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 3

Dundas’ın sonbahar koleksiyonu, dantel, kadife, süet, deri ve şifon kumaşlarıyla hazırlanmış.

Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 4
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 5
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 6
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 7
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 8
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 9
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 10
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 11
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 12
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 13
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 14
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 15
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 16
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 17
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 18
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 19
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 20
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 21

İşte Paris Jackson'ın tanıttığı Dundas pre-fall 2023 koleksiyonu...

Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 22
Paris Jackson Dundas'ın 2023 kampanyasında - 23

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER