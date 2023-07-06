Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu

Paris Moda Haftası lüks markaların birbirinden enteresan tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hollanda merkezli Viktor Rolf markası, takım elbiselerin defilede yürüyen modellere adeta "sarıldığı" tasarımlarla moda haftasına damga vurdu.

Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu - 1

Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası, lüks markaların daha önce eşi benzeri görülmemiş tasarımlarına sahne olmaya devam ediyor.

2023 Sonbahar Haute Couture koleksiyonunu görücüye çıkaran Viktor & Rolf markası, ilginç tasarımlarıyla Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu - 2

Bu yıl 30. yılını kutlayan Hollanda merkezli marka, "Embodiment" adlı koleksiyonda takım elbiseleri modellere giydirmek yerine farklı bir yol denedi.

Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu - 3

Modeller podyumda takım elbise giymiş, kolu, ayağı ve başı olmayan erkek modellerle yürürken görüldü.

Takım elbiseli mankenlerin modellere sarıldığı anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu - 4

Kimileri markanın tasarımlarını oldukça yaratıcı bulurken kimileri bu tasarımların giyilebilir olup olmadığını sorguladı.

Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu - 5

Markanın tasarımlarını görenler, "Modada yaratıcılık ile saçmalık arasında ince bir çizgi var. Bu moda değil" veya "Çok saçma! Neden müşterileri ve modelleri bu şekilde küçük düşürüyorsunuz?" gibi yorumlar yaptı.

Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu - 6

Marka daha önce, yatay ve baş aşağı şekilde modellerin üzerine giydirilen elbise tasarımlarıyla gündeme gelmişti.

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