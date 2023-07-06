Paris Moda Haftası'na illüzyon yaratan tasarımlar damga vurdu
Paris Moda Haftası lüks markaların birbirinden enteresan tasarımlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Hollanda merkezli Viktor Rolf markası, takım elbiselerin defilede yürüyen modellere adeta "sarıldığı" tasarımlarla moda haftasına damga vurdu.
Modanın başkenti Paris’te düzenlenen Moda Haftası, lüks markaların daha önce eşi benzeri görülmemiş tasarımlarına sahne olmaya devam ediyor.
2023 Sonbahar Haute Couture koleksiyonunu görücüye çıkaran Viktor & Rolf markası, ilginç tasarımlarıyla Paris Moda Haftası'na damga vurdu.