Parlak, uzun, güçlü saçların sırrı: Ne zaman tüketilmeli?

2. Pancar salatası

Pancar salataları, bu sebzeyi diyetinize dahil etmenin bir başka harika yoludur. Sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda saç büyümesi için gerekli besinleri de sunarlar.



Pancar salatası nasıl hazırlanır:



Çiğ pancarı rendeleyin ve havuç, salatalık ve yapraklı yeşillikler gibi bir avuç doğranmış sebzeyle karıştırın.

Lezzet katmak için biraz zeytinyağı, limon suyu ve bir tutam tuz ekleyin.

Ayrıca ek bir besin dozu için biraz susam veya kabak çekirdeği serpebilirsiniz.

Ne zaman tüketilmeli: Pancar salatası öğle veya akşam yemeğinde tüketilebilir. Dengeli bir öğüne harika bir katkı sağlar ve vücudunuzu ve saçınızı içeriden beslemeye yardımcı olur. 3. Pancar smoothie'si

Saç sağlığı için pancar tüketmenin bir diğer lezzetli yolu da onu bir smoothie'ye dahil etmektir. Pancarı meyve ve sebzelerle birleştirmek antioksidan içeriğini artırır ve onu saç büyümesi için güçlü bir içecek haline getirir.





