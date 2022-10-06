Parlak ve sağlıklı saçların sırrı: Pirinç suyu

NASIL KULLANIR?

Bir su bardağı pirinci, durulayın ve süzün. Ardından bir su bardağı suda bekletin. Yaklaşık 1 saat kadar bekleyin. Ardından suyu geniş bir kaseye alın. Duşta saçlarınızı yıkadıktan sonra pirinç suyunu tüm saçınıza dökün ve masaj yapın. 5-10 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

Dilersiniz pirinci kaynatarak da pirinç suyu elde edebilirsiniz.