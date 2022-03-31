Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 680 saat sürdü

Haberler - ntv.com.tr | 31.03.2022 - 11:57 - Son Güncelleme : 31.03.2022 - 12:02

94.sü düzenlenen Oscar ödüllerinde Paralel Anneler filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday olan İspanyol oyuncu Penelope Cruz, geceye Chanel imzalı bir elbise ile katıldı. Yıldızın elbisesinin yapımının 680 saat sürdüğü ortaya çıktı.

Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 680 saat sürdü - 1

2022 ödülleri, her ne kadar Will Smith'in tokat hadisesiyle gölgelense de kırmızı halıda boy gösteren ünlü isimler, ihtişamını tercih ettikleri tasarımlarla en iyi şekilde yansıtmayı başardı.

Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 680 saat sürdü - 2

Gecede Paralel Anneler filmiyle En İyi Kadın Oyuncu ödülü adaylığı olan oyuncu Penelope Cruz, Being the Ricardos filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülüne aday olan eşi Javier Bardem ile kırmızı halıya katıldı.

Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 680 saat sürdü - 3

İspanyol oyuncu, kırmızı halıda marka elçisi olduğu Chanel tasarımı siyah bir elbise tercih etti.

Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 680 saat sürdü - 4

Boyun kısmındaki detaylarıyla öne çıkan bu halter kesim elbisenin yapımın tam olarak 680 saat sürdüğü ortaya çıktı.

Penelope Cruz'un Oscar elbisesinin yapımı 680 saat sürdü - 5

2020 Sonbahar/Kış Haute Coute koleksiyonundan ilhamla tasarlanan elbisede 8 bini aşkın işleme detayı yer alıyor.

Yıldız, görünümünü Chanel imzalı topuklu ayakkabılar ve mücevherler ile tamamladı.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER