Pişti oldular! Emmy Ödülleri'nde neredeyse aynı elbiseyi giydiler

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 76. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. "Shogun" dizisinin damga vurduğu törende, ünlü iki ismin benzer kıyafetler giymesi gündem oldu.

Pişti oldular! Emmy Ödülleri'nde neredeyse aynı elbiseyi giydiler - 1

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenen Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli törenin sunuculuğunu "Schitt’s Creek" dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene Levy ve Dan Levy üstlendi.

2024 Emmy Ödülleri'nde "Hacks" ve "Shōgun" dizileri damga vurdu. Shōgun, 18 ödülle Emmy tarihinde bir ilke imza attı. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti. 

İŞTE EMMY ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ

N-LIFE HABERLERİ

Pişti oldular! Emmy Ödülleri'nde neredeyse aynı elbiseyi giydiler - 2

PİŞTİ OLDULAR

Şıklık yarışının yaşandığı kırmızı halıya iki ünlü isim damga vurdu. Oyuncu Eiza González ile şarkıcı Rita Ora, geceye neredeyse aynı elbiseyle katıldı.

Pembe tonlarda bir elbise tercih eden ikilinin aksesuar olarak tüy kullanması bile aynıydı.

Pişti oldular! Emmy Ödülleri'nde neredeyse aynı elbiseyi giydiler - 3

AYNI MARKA, FARKLI SEZON

İkilinin giydiği elbiseler Tamara Ralph imzası taşıyor.

Gonzalez'i n derin dekolteli elbisesi, markanın 2024/2025 Sonbahar-Kış koleksiyonundan. Ora'nın elbisesi ise aynı markanın bir önceki sonbahar koleksiyonundan.

DAHA FAZLA GÖSTER