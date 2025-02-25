Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin

​Güzellik rutininizde portakal kabuklarını kullanmak, cilt bakım rejiminizi geliştirmenin uygun maliyetli ve doğal bir yolu olabilir. Portakal kabukları besin açısından zengindir ve cildiniz için faydalı olabilecek doğal yağlar içerir. İşte portakal kabuklarıyla cilt bakımı

Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin - 1

YÜZ MASKESİ

Portakal kabuklarını güneşte kurutun ve ince bir toz haline getirin.

Tozu yoğurt veya balla karıştırarak yüz maskesi yapın.
Maskeyi yüzünüze uygulayın, 15-20 dakika bekletin ve ardından durulayın.

Bu maske cildinizi aydınlatmaya, akneyi azaltmaya ve doğal bir ışıltı sağlamaya yardımcı olabilir.

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Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin - 2

PEELİNG

İnce öğütülmüş portakal kabuğu tozunu şeker ve zeytinyağı ile karıştırın.

Bu karışımı duşta vücut peelingi olarak kullanın.

Portakal kabuğunun peeling özellikleri ölü deri hücrelerini gidermeye yardımcı olarak cildinizi daha pürüzsüz ve tazelenmiş hale getirir.


Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin - 3

TONİK

Kurutulmuş portakal kabuklarını birkaç gün cadı fındığı veya damıtılmış suda bekletin.

Sıvıyı süzün ve yüzünüz için doğal bir tonik olarak kullanın.

Narenciye özellikleri gözenekleri sıkılaştırmaya ve cildinizi yenilemeye yardımcı olabilir.



Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin - 4

YÜZ YAĞI

Portakal kabuklarını iyice kurulayın ve temiz, hava geçirmez bir kavanoza koyun.

Kabukları jojoba veya tatlı badem yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile örtün.

Karışımı serin ve karanlık bir yerde birkaç hafta bekletin.

Yağı süzün ve yüz yağı veya masaj yağı olarak kullanın. Portakal kabuğu yağı antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olabilir.


Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin - 5

SAÇ BAKIMI

Kurutulmuş portakal kabuklarını suda kaynatın ve portakal kabuğu özlü bir su elde edin.

Soğumasını bekleyin ve şampuanlamadan sonra son saç durulaması olarak kullanın.

Portakal kabuklarındaki doğal yağlar saçınızı yumuşatmaya yardımcı olabilir, parlak ve turunçgil kokulu olmasını sağlar.

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