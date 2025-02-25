Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin
Güzellik rutininizde portakal kabuklarını kullanmak, cilt bakım rejiminizi geliştirmenin uygun maliyetli ve doğal bir yolu olabilir. Portakal kabukları besin açısından zengindir ve cildiniz için faydalı olabilecek doğal yağlar içerir. İşte portakal kabuklarıyla cilt bakımı
YÜZ MASKESİ
Portakal kabuklarını güneşte kurutun ve ince bir toz haline getirin.
Tozu yoğurt veya balla karıştırarak yüz maskesi yapın.
Maskeyi yüzünüze uygulayın, 15-20 dakika bekletin ve ardından durulayın.
Bu maske cildinizi aydınlatmaya, akneyi azaltmaya ve doğal bir ışıltı sağlamaya yardımcı olabilir.