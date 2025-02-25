Portakal kabukları cilt ve saç bakımında nasıl kullanılır? Güzellik rutinine ekleyin

YÜZ YAĞI

Portakal kabuklarını iyice kurulayın ve temiz, hava geçirmez bir kavanoza koyun.

Kabukları jojoba veya tatlı badem yağı gibi bir taşıyıcı yağ ile örtün.

Karışımı serin ve karanlık bir yerde birkaç hafta bekletin.

Yağı süzün ve yüz yağı veya masaj yağı olarak kullanın. Portakal kabuğu yağı antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olabilir.





