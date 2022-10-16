Prada mücevher dünyasına giriş yaptı

Prada aynı zamanda elmas izlenebilirliğini genişleten ilk şirket ve her karat sayımının kökenine kadar izlenebilir olmasını sağlıyor. Tedarikten kesmeye ve yerleştirmeye kadar takılarında kullanılan her malzemenin tam şeffaflığı, karanlık bir süreç için dürüst üretim yönünde radikal bir adım olarak görülüyor.