Prada mücevher dünyasına giriş yaptı

İtalyan moda markası Prada, lüks kıyafetler, deri aksesuarlar, çantalar, şapkalardan sonra şimdi de mücevher dünyasına girdi. Prada'nın Eternal Gold başlıklı ilk koleksiyonu, hem güzelliğe hem de sürdürülebilir, dairesel modaya olan bağlılığı işaret ediyor.
Eternal Gold serisi, Sorumlu Mücevher Konseyi tarafından sektörün en katı standartları kullanılarak toplanan, tamamen geri dönüştürülmüş altından yapılmış dünyanın ilk mücevher koleksiyonu olma özelliği taşıyor.
Prada aynı zamanda elmas izlenebilirliğini genişleten ilk şirket ve her karat sayımının kökenine kadar izlenebilir olmasını sağlıyor. Tedarikten kesmeye ve yerleştirmeye kadar takılarında kullanılan her malzemenin tam şeffaflığı, karanlık bir süreç için dürüst üretim yönünde radikal bir adım olarak görülüyor.
Prada'nın mücevher koleksiyonu, yaklaşık 50 parçalık bir cinsiyetsiz ürün yelpazesini içeriyor.
Mücevher koleksiyonu, ödüllü şair ve aktivist Amanda Gorman, şarkıcı/söz yazarı, oyuncu ve model Maya Hawke ve müzisyen Somi Jeon tarafından tanıtıldı. Fotoğrafları David Sims çekti.