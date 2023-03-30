Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu

Ünlü lüks İtalyan moda markası Prada, patili dostlar için de tasarım yapıyor. Yeni köpek yağmurlukları, lüks tutkunu evcil hayvan sahipleri için satışa çıkarıldı. Yağmurluklar, 580 sterline (13 bin TL) satılıyor.

Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu - 1

Ünlü İtalyan lüks moda markası Prada, köpekler için ürettiği yağmurluk koleksiyonunu tanıttı. Moda tutkunu köpek sahipleri için Prada'nın köpek yağmurluğu, 580 sterline (13 bin TL) satışa çıkarıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu - 2

Naylon materyalden yapılan yağmurluğun siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri var.

Köpeklerin kulaklarını yağmurdan korumak için kapüşon kısmı da olan yağmurlukların üzerinde markanın ikonik logosu yer alıyor.

Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu - 3

Moda evi, yeni seriyi tanıtmak için canlı köpeklerden yararlanmak yerine peluş oyuncakları kullandı.

Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu - 4

Köpekler için üretilen su geçirmeyen mont, insanlar için üretilen, 2 bin 200 sterline satılan benzer özellikli monttan esinlenilerek tasarlandı.

Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu - 5

Yağmurluklarda, Prada çantalarda kullanılan materyalin aynısı kullanıldı.

Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu - 6

Ünlü marka, köpe yağmurluklarının yanı sıra başka evcil hayvan aksesuarları da satıyor.

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