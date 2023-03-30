Prada'dan 13 bin TL'ye köpek yağmurluğu

Ünlü İtalyan lüks moda markası Prada, köpekler için ürettiği yağmurluk koleksiyonunu tanıttı. Moda tutkunu köpek sahipleri için Prada'nın köpek yağmurluğu, 580 sterline (13 bin TL) satışa çıkarıldı.
Naylon materyalden yapılan yağmurluğun siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri var.
Köpeklerin kulaklarını yağmurdan korumak için kapüşon kısmı da olan yağmurlukların üzerinde markanın ikonik logosu yer alıyor.
Moda evi, yeni seriyi tanıtmak için canlı köpeklerden yararlanmak yerine peluş oyuncakları kullandı.
Köpekler için üretilen su geçirmeyen mont, insanlar için üretilen, 2 bin 200 sterline satılan benzer özellikli monttan esinlenilerek tasarlandı.
Yağmurluklarda, Prada çantalarda kullanılan materyalin aynısı kullanıldı.
Ünlü marka, köpe yağmurluklarının yanı sıra başka evcil hayvan aksesuarları da satıyor.