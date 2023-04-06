Rapunzel'den ilham alan trend: Ekstra uzun saçlar

Sağlıkla ışıldayan ve canlı görünen saçlara sahip olmak için iyi bir bakım rutini uygulamanız şart. Saçlarınız kısa olduğunuzda işler çok daha kolaydır. Bakım yapma rutininiz daha kısa sürer, gündelik kullanımda saçlarınıza şekil vermek kolaylaşır.