Rapunzel'den ilham alan trend: Ekstra uzun saçlar

Sağlıkla ışıldayan ve canlı görünen saçlara sahip olmak için iyi bir bakım rutini uygulamanız şart. Saçlarınız kısa olduğunuzda işler çok daha kolaydır. Bakım yapma rutininiz daha kısa sürer, gündelik kullanımda saçlarınıza şekil vermek kolaylaşır.
Ancak şu sıralar uzun saçlar altın çağını yaşıyor. Ünlülerin yalnızca günlük yaşamlarında değil kırmızı halıda da tercih ettiği bu model, bildiğimiz anlamdaki uzun saçtan çok daha "uzun" olmasıyla dikkat çekiyor.
Kendall Jenner, Dua Lipa, Kim Kardashian ve Jennifer Lopez gibi ünlülerin upuzun saçları, parlak ve canlı duruşuyla ister istemez saç uzatma isteği uyandırıyor.
Günümüzün güzellik trendine öncülük eden TikTok'ta da oldukça popüler olan bu trendi, farklı saç renklerinin yanı sıra kakül ve perçemle kullanmak da mümkün.
Bu uzunlukta saçlara sahip olmak için doğal bakım yağlarından destek alabilirsiniz.
Saçlarınızın bakımına özen göstermeniz ise büyük önem taşıyor. Saçlarınız uzun olduğu için saç tellerinin birbirine dolanma sıklığı artacaktır. Duş esnasında durulanabilir saç bakım kremlerini kullanabilir ardından bakım yağlarından destek alabilirsiniz.