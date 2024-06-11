Rihanna artık doğallıktan yana

SERVETİNİ MARKASINA BORÇLU

Fenty Beauty adında güzellik markası olan Rihanna 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde 23. sırada.



RZA ve Riot adında iki çocuğu olan şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu güzellik markasına borçlu. Öte yandan şarkıcı, Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının yüzde 28'ine sahip.