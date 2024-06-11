Rihanna artık doğallıktan yana

Forbes'un kendi servetini yapan ABD'nin en zengin kadınları listesine giren Rihanna, yeni saç markasını piyasaya çıkarmak için gün sayıyor. Son olarak uzun sarı saçlarıyla gündeme gelen yıldız, katıldığı bir etkinlikte seçimini doğallıktan yana kullandı.

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Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna hem müzik kariyerindeki hem de iş dünyasındaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Savage X Fenty adlı iç çamaşırı markası ve Fenty Beauty adında güzellik markası olan şarkıcı Rihanna, markasını büyütüyor.

Son dönemde imaj değişikliğine giderek sarışın olan şarkıcı, "Fenty Hair" adını taşıyan saç bakım markası çıkarmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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36 yaşındaki yıldız, Los Angeles'ta Rihanna x Fenty Hair markasının lansmanına katıldı. Son olarak uzun sarı saçlarıyla kameralar karşısına geçen Rihanna, kısa ve kıvırcık saçlarıyla dikkat çekti.

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Peruğu bir kenara bırakan yıldız, uzun bir süre sonra ilk kez doğal saçlarıyla görüntülendi.

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SERVETİNİ MARKASINA BORÇLU

Fenty Beauty adında güzellik markası olan Rihanna 1, 4 milyar dolar kazançla dünyanın en zengin kadınları listesinde 23. sırada.

RZA ve Riot adında iki çocuğu olan şarkıcı, servetinin büyük çoğunluğunu güzellik markasına borçlu. Öte yandan şarkıcı, Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının yüzde 28'ine sahip.

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SON ALBÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 8 YIL GEÇTİ

Şarkıcı yıllar sonra sahneye ilk kez Hindistan'daki düğünde çıkmıştı. 2023 Super Bowl performansından bu yana ilk kez sahneye çıkan Rihanna'nın son albümü "Anti" ise 2016 yılında müzikseverlerle buluştu.

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