Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonu 'Dolled Up'ın tanıtımında başrolde

2018 yılında iç çamaşırı tasarımlarına yeni bir soluk getiren marka, her koleksiyonunda olduğu gibi Dolled Up koleksiyonunda da tüm beden ölçülerine uygun tasarımlar sundu. Koleksiyonda yer alan tasarımlar XS-3XL beden aralığında hazırlandı. Tanıtımda büyük beden modeller de rol aldı.