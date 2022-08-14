Rihanna yeni iç çamaşırı koleksiyonu 'Dolled Up'ın tanıtımında başrolde

Haberler | 14.08.2022 - 16:19
Ünlü şarkıcı Rihanna'nın iç çamaşırı markası Savage X Fenty, "Dolled Up" adında yeni bir koleksiyon çıkardı. Markanın her koleksiyonunda olduğu gibi yine yeni koleksiyonunun tanıtımında Rihanna da boy gösterdi.
ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk çocuğunu mayıs ayında kucağına alan 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, eski formuna kavuşmuş olmasıyla dikkat çekti.
Özel çiçek desenlerinin yer aldığı tasarımlarla Dolled Up koleksiyonu, vintage esintili bir seçki olarak lanse edildi.
2018 yılında iç çamaşırı tasarımlarına yeni bir soluk getiren marka, her koleksiyonunda olduğu gibi Dolled Up koleksiyonunda da tüm beden ölçülerine uygun tasarımlar sundu. Koleksiyonda yer alan tasarımlar XS-3XL beden aralığında hazırlandı. Tanıtımda büyük beden modeller de rol aldı.
Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonuna hayat veren renk paleti parlak turuncu, koyu mavi ve mint yeşili renk tonlarından ve narin çiçek desenlerinden oluşuyor.
Geçtiğimiz günlerde Rihanna, "Fenty Hair" adlı yeni bir ticari marka başvurusu daha yaptı.
İşte moda imparatorluğunu büyütüp iş dünyasındaki varlığını günden güne artıran Rihanna'nın yeni iç çamaşırı koleksiyonunda öne çıkanlar...