Rihanna'dan Super Bowl'a özel koleksiyon

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, bu yıl sahne alacağı Super Bowl için özel bir giyim koleksiyonu sundu.

Rihanna'dan Super Bowl'a özel koleksiyon - 1

Rihanna, Super Bowl performansı için hazırlıklara başladı! Şarkıcı, Savage X Fenty adındaki iç giyim markasının Super Bowl temalı yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Rihanna'dan Super Bowl'a özel koleksiyon - 2

“Game Day” adındaki yeni koleksiyonunu paylaşan şarkıcı, ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına aldıktan sonra spot ışıklarından uzak kalmıştı.

Rihanna'dan Super Bowl'a özel koleksiyon - 3

Sweatshirt, şapka, bandana ve eşofman gibi parçaların yer aldığı 17 parçalık kapsül koleksiyonu görücüye çıkaran yıldız, kendi markasının kampanyasında başrolde yer aldı.

Rihanna'dan Super Bowl'a özel koleksiyon - 4

Kampanyanın tanıtımında “Bir futbol maçı olacakmış diye duyduk?” ifadesi yer aldı.

Rihanna'dan Super Bowl'a özel koleksiyon - 5

BÖYLE AÇIKLADI

Uzun bir süredir güzellik markası Fenty Beauty ve iç giyim marka Savage X Fenty’ye odaklanan şarkıcı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafla gelecek sene Super Bowl’da sahne alacağını bu görselle açıklamıştı.

Rihanna'dan Super Bowl'a özel koleksiyon - 6

BELGESELİ GELİYOR

Geçtiğimiz mayıs ayında bebeğini dünyaya getiren şarkıcının Super Bowl performansı bazı kaynaklara göre belgesel olacak.

Şarkıcının anne olduktan sonra müzik sektörüne de dönüşünü konu alacak olan belgesel, Super Bowl provalarının yanı sıra Rihanna'nın pop yıldızı olmayı ve anneliği nasıl dengelediğini de gözler önüne serecek. Belgesel bütçesi için milyonlarca dolar ayrıldığı biliniyor.

"ÇOK GERGİNİM"

Rihanna, 12 Şubat’ta oynanacak Amerikan Futbol Ligi final maçı olan Super Bowl’da gerçekleştireceği şovla ilgili “Çok gerginim ama çok da heyecanlıyım” demişti.

Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile birlikteliğini sürdüren ve bu birliktelikten ilk çocuğunu mayıs ayında dünyaya getiren Rihanna’ya, ASAP Rocky’nin Super Bowl gösterisinde yer alıp almayacağı soruldu. Grammy ödüllü şarkıcı, soruya, “Belki” diye yanıt verdi.

N-LIFE HABERLERİ

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