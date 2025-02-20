Ruj sürmeyi seviyor musunuz? Bu tehlikeli hastalıkların nedeni olabilir

YAPAY KOKU

Rujlardaki o hoş koku? "Koku" terimi altında gizlenmiş sentetik kimyasalların bir karışımı olabilir. Sorun şu ki, şirketlerin bu kokuların içinde ne olduğunu açıklama zorunluluğu yoktur. Birçok yapay koku, baş ağrısı, baş dönmesi ve cilt tahrişine neden olabilen alerjenler, tahriş edici maddeler ve hatta kimyasallar içerir. Bazıları ayrıca solunum sorunlarıyla da bağlantılıdır. Bu nedenle, ruj güçlü bir kokuya sahipse, dudaklarımıza ne sürdüğümüzü yeniden gözden geçirme zamanı gelmiş olabilir.



KURŞUN



Rujlarda kurşun mu? Ne yazık ki, evet! Birçok rujun, vücutta zamanla biriken toksik bir ağır metal olan kurşun izleri içerdiği bulunmuştur. Kurşun maruziyeti, nörolojik sorunlar, doğurganlık sorunları ve hatta yüksek tansiyon dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilmiştir. En kötü yanı? Kurşun maruziyetinin "güvenli" bir seviyesi yoktur, bu da az miktarda bile olsa zararlı olabileceği anlamına gelir. Ve gün boyunca dudaklarımızı yalama eğiliminde olduğumuz için, kurşun sistemimize kolayca girebilir.





