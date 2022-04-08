Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler

Haberler | 08.04.2022 - 10:23

Moda devi Chanel'in Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından yaptırım uygulama ve satış durdurma kararının ardından Rus kadınlar markayı protesto ederek çantaları parçaladı.

Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler - 1

’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından gelen yaptırımlara moda dünyasından Chanel da katıldı.

Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler - 2

Chanel, Rusya'da satışları durdurmasının yanı sıra yurt dışındaki ürünlerini satın alanlardan Rusya’da sergilenmeyeceğine veya giyilmeyeceğine dair taahhütname imzalamalarını da istedi.

Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler - 3

Moda devinin satışları durdurma kararı Rus kadınlar tarafından öfkeyle karşılandı. Rusya’da çantalarının kullanılmasına izin vermeyen markanın çantaları Rus kadınlar tarafından parçalandı.

Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler - 4

Rus kadınlar, Rusya’ya yönelik ticari yaptırımları protesto etmek için Chanel çantalarını keserken çekilen görüntüleri de sosyal medyadan yayınladı.

Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler - 5

Sunucu ve oyuncu Marina Ermoshkina ise “Vatanıma duyduğum sevgiyle, kendime olan saygımla eş değer tek bir ürün ya da marka yok. Ben Rus düşmanlığına karşıyım, Rus düşmanlığını destekleyen markalara da karşıyım. Chanel’e sahip olmak anavatanımı satmak anlamına geliyorsa, o zaman Chanel’e ihtiyacım yok" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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