Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler

Sunucu ve oyuncu Marina Ermoshkina ise “Vatanıma duyduğum sevgiyle, kendime olan saygımla eş değer tek bir ürün ya da marka yok. Ben Rus düşmanlığına karşıyım, Rus düşmanlığını destekleyen markalara da karşıyım. Chanel’e sahip olmak anavatanımı satmak anlamına geliyorsa, o zaman Chanel’e ihtiyacım yok" diye konuştu.