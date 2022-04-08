Ruslar moda devi Chanel’i protesto ediyor: Çantaları kestiler

Haberler | 08.04.2022 - 10:23
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından gelen yaptırımlara moda dünyasından Chanel da katıldı.
Chanel, Rusya'da satışları durdurmasının yanı sıra yurt dışındaki ürünlerini satın alanlardan Rusya’da sergilenmeyeceğine veya giyilmeyeceğine dair taahhütname imzalamalarını da istedi.
Moda devinin satışları durdurma kararı Rus kadınlar tarafından öfkeyle karşılandı. Rusya’da çantalarının kullanılmasına izin vermeyen markanın çantaları Rus kadınlar tarafından parçalandı.
Rus kadınlar, Rusya’ya yönelik ticari yaptırımları protesto etmek için Chanel çantalarını keserken çekilen görüntüleri de sosyal medyadan yayınladı.
Sunucu ve oyuncu Marina Ermoshkina ise “Vatanıma duyduğum sevgiyle, kendime olan saygımla eş değer tek bir ürün ya da marka yok. Ben Rus düşmanlığına karşıyım, Rus düşmanlığını destekleyen markalara da karşıyım. Chanel’e sahip olmak anavatanımı satmak anlamına geliyorsa, o zaman Chanel’e ihtiyacım yok" diye konuştu.