Saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar: Çok az kişinin bildiği gerçek
Sağlıklı saçlara sahip olmak için dengeli ve düzenli beslenmeniz, stresten uzak durmanız, doğru bakım ürünlerini düzenli olarak kullanmanız gerekir. Ancak saç bakımıyla ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar da var. Bu efsaneler yalnızca gereksiz kaygıya neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda etkisiz tedavilere veya hatta hasara da yol açabiliyor.
1- SAÇ YAĞLARI SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER Mİ?
Hindistan cevizi yağı, hint yağı ve diğer doğal ilaçlar genellikle saç dökülmesi için mucizevi tedaviler olarak görülür. Bu yağlar saçın görünümünü nemlendirerek ve kırılmayı azaltarak iyileştirebilse de, hormonal dengesizlikler veya genetik gibi altta yatan tıbbi rahatsızlıkların neden olduğu saç dökülmesini tedavi edemezler. Etkili bir tedavi için, minoksidil, trombositten zengin plazma (PRP) terapisi veya diğer gelişmiş tedaviler gibi terapileri önerebilecek bir dermatoloğa danışmak önemlidir.