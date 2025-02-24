Saç bakımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar: Çok az kişinin bildiği gerçek

1- SAÇ YAĞLARI SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLER Mİ?

Hindistan cevizi yağı, hint yağı ve diğer doğal ilaçlar genellikle saç dökülmesi için mucizevi tedaviler olarak görülür. Bu yağlar saçın görünümünü nemlendirerek ve kırılmayı azaltarak iyileştirebilse de, hormonal dengesizlikler veya genetik gibi altta yatan tıbbi rahatsızlıkların neden olduğu saç dökülmesini tedavi edemezler. Etkili bir tedavi için, minoksidil, trombositten zengin plazma (PRP) terapisi veya diğer gelişmiş tedaviler gibi terapileri önerebilecek bir dermatoloğa danışmak önemlidir.





