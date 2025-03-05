Saç dökülmesine neden olan en kötü 5 besin: Biyotin seviyesini düşürüyor
Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar ve en sık görülen saç sorunlarının başında gelir. Saç dökülmesini tetikleyen nedenler arasında bazı besinlerin sık tüketimi de yer alabilir. Bazı yiyecekler sağlıklı saç büyümesine katkıda bulunabilirken, bazıları dikkate alınması ve belirtilmesi gereken olumsuz etkilere yol açabilir. İşte saç dökülmesini tetikleyen 5 besin.
Genetik faktörler, yetersiz beslenme, stres, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı saç dökülmesini tetikleyen nedenler arasında yer alır. Saç dökülmesi beslenmeyle doğrudan bağlantılıdır. Yetersiz ve sağlıksız beslenme saç köklerinin zayıflamasına ve zamanla dökülmesine yol açar. Çünkü vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alamazsınız. Saç dökülmemiz için genellikle stresi ve genetiği suçlarız, ancak gerçekte diyet saçımızın ve cildimizin sağlığını etkiler. Bazı besinler saç köklerini güçlendirir ancak bazıları da tam tersi dökülmelerin nedeni olabilir.