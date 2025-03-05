Saç dökülmesine neden olan en kötü 5 besin: Biyotin seviyesini düşürüyor

TON BALIĞI

Hepimiz balık yağının saçımız ve cildimiz üzerindeki mucizevi etkilerini duymuşuzdur. Ancak cıva açısından zengin balık yemek saç büyümesine zarar verebilir. Ton balığı cıva açısından zengindir ve bu da saç incelmesine ve saç dökülmesine neden olabilir. Uskumru ve kılıç balığı gibi diğer balıklar da yüksek civa seviyelerine sahiptir ve bu nedenle kaçınılmalıdır. Ancak, parlak bir cilt ve saç büyümesi için somon, sardalya ve morina balığı ile birlikte tüketilebilir.

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