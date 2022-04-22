Saç dökülmesini azaltan yağlar

Haberler | 22.04.2022 - 09:06
Saç dökülmesi kadınların en sık yaşadığı sorunların başında geliyor.
Genetik veya çevresel faktörler nedeniyle yaşanılan bu sorun, kişiyi fiziki açıdan rahatsız ettiği gibi, psikolojik açıdan da motivasyonunu düşürebiliyor.
Ancak evde basit yöntemlerle saç dökülmesi azaltılabilir. Bitkisel çözümlerin başında da en çok tercih edilen şey yağlar.
Peki hangi yağlar saç dökülmelerini önler ve saçı güçlendirir? İşte yanıtları...
Badem yağı saç maskelerinde kullanıldığında, saçınızın kaybettiği gücü yeniler ve saçlarınıza hacim verir.
Öte yandan saç diplerinizi ve uçlarınızı besleyerek daha sağlıklı saçlara sahip olmanızı sağlar.
Kirpik ve kaş dökülmelerinde de sık sık kullanılır.
Yağı saçınızın tamamına uygulayın ve sıcak bir havlu ile saçlarınızı sararak 10-15 dakika bekleyin ve ardından saçlarınızı yıkayın.
Düzenli uyguladığınızda farkı göreceksiniz!
İçeriğindeki antioksidan, A ve E vitaminleriyle, saçların kökten uca beslenmesini, yumuşamasını ve parlamasını sağlar.
Kan dolaşımını hızlandırarak, saçların hızlı uzamasına yardımcı olur ve saçladaki kırıkları onarır.
Saç telleriniz koparak dökülmeye başladıysa ve zayıfladığını gözlemliyorsanız, zeytinyağı saç bakımını denemelisiniz.
Yapısındaki vitaminler sayesinde saç derisini besler, saç dökülmesi ve deri hastalığının önüne geçer.
Saçlarınızın hoş bir kokuya sahip olmasını sağlar.
Tüm saç tiplerine uygundur. Sebum (yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) yüzünden tıkanmış ve kabuklanmış saç derisini temizler.
Saç dökülmesini ve kırılmasını azaltır. Saç derisini temiz, sağlıklı ve beslenmiş tutan antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir.
Saç köklerini uyarır ve saç büyümesini teşvik eder.
Hint yağı bitkisinin tohumlarından elde edilen bu yağ, antibakteriyel özelliği sayesinde saç derisindeki kan akışını hızlandırır ve saç dökülmelerini önler.
Saçın daha çabuk uzamasını sağlar, yıpranan ve güçsüzleşen saçların canlılığını yeniden kazanmasını sağlar.
Saçların nem dengesinin sağlanmasına katkıda bulunur ve saç tellerini güçlendirir.
Öte yandan kepek oluşumunun engellenmesine de yardımcı olur.
Saç derisini daha sağlıklı bir hale getirir. Saç derisinin nefes almasında yardımcı olduğu için kepek ve kaşıntıyı ortadan kaldırır.
Saçlarda ısı işlemlerinden meydana gelen kırılmaları önler. Saç derisindeki kan dolaşımını artırır.
Saçta oluşan mantar ve enfeksiyonları önlediği gibi yeni mantar ve enfeksiyonların oluşumunu da engeller.
Biberiye yağı ve biberiye suyu, içerdiği vitamin ve antioksidanlar sayesinde saç köklerini besler ve saçlara güçlülük kazandırır.
Güçlü özelliği sayesinde, saç dökülmelerinin önüne geçer ve saçları nemlendirir.
Saçın daha canlı, parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.