Saç dökülmesini bitiren 5 etkili yöntem: Takviyelere gerek kalmıyor

2. DENGELİ BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Saç sağlığında beslenmenin önemi büyük. Kan grubuna uygun ve dengeli bir beslenme düzeni, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin alınmasını kolaylaştırıyor. Aksi halde besin depolarının hızla tükenebileceği ve bunun da saç kaybına yol açabileceği ifade ediliyor.





