Saç dökülmesini bitiren 5 etkili yöntem: Takviyelere gerek kalmıyor
Saç dökülmesi, erkeklerin yüzde 80’inden fazlasını ve kadınların neredeyse yarısını yaşamları boyunca etkileyen yaygın bir sorun. Günümüzde pek çok kişi, hızlı sonuç vaadiyle satılan ilaç ve takviyelere yöneliyor. Ancak uzmanlara göre, doğal yöntemler biraz zaman alsa da uzun vadede daha zararsız ve kalıcı faydalar sağlayabiliyor.
Uzmanlar, saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilecek beş doğal yöntemi şöyle sıralıyor:
1. GÜNEŞ IŞIĞINDAN FAYDALANIN
D3 vitamini, saç köklerine dönüşen hücrelerin oluşumunda kritik bir role sahip. Araştırmalar, D vitamini eksikliğinin aşırı saç dökülmesine yol açabileceğini ortaya koyuyor. Güneş ışığı, bu vitaminin doğal kaynağı. Uzmanlar, her gün yaklaşık 15 dakika güneşte kalmanın faydalı olabileceğini belirtiyor.