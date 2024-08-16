Saç dökülmesini bitiren yöntem! Tek damlası yeni saç çıkarıyor, zayıf kökleri güçlendiriyor

Saç kökleri incelmeye başladıktan bir süre sonra dökülür. Bu sebeğle saç köklerini iyi beslemek ve saç tellerini onarmak gerekir. Yeterli beslenme, uygun saç bakımı ve tedaviler ile bu saç dökülmesini sağlıklı bir saça dönüştürebilirsiniz.