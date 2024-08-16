Saç dökülmesini bitiren yöntem! Tek damlası yeni saç çıkarıyor, zayıf kökleri güçlendiriyor
Saç dökülmesi en sık yaşanan saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesini tetikleyen pek çok faktör olabiliyor ve herkes hayatının bir döneminde saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Saç dökülmesinin mutlaka önlenmesi gerekiyor. Bunun içinde bir uzman desteği şart. Ancak doğal yöntemlerle de saç dökülmesini azaltabilmenin mümkün.
Saç dökülmesi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.
Genetik faktörler, stres, yanlış saç bakım ürünlerini kullanmak, boya gibi aşırı kimyasal içeriklere maruz kalmak, yetersiz ve sağlıksız beslenme saç dökülmesinin nedenleri arasında yer alıyor.