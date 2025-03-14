Saç için zencefil: Temiz ve güçlü saçlar için haftada 2 kez yapmak yetiyor

SAÇ DERİSİ MASAJI

Küçük bir parça taze zencefili rendeleyin ve badem veya hindistan cevizi gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın. Karışımı birkaç saat bekletin ve ardından bu yağı gece boyunca uygulayın, zencefil özünün kafa derinize nüfuz etmesini sağlayın. Yağı hafif dairesel hareketlerle kafa derinize masaj yaparak başlayabilir ve ardından şampuanınızla yıkamadan önce 30 dakika bekletebilirsiniz.



ZENCEFİLLİ SUYLA SAÇ DURULAMASI



Bu, zencefilli suyla durulama hazırlamak için hızlı ve etkili bir tedavidir. Birkaç dilim taze zencefili suda kaynatmanız, soğumasını beklemeniz ve ardından sıvıyı süzmeniz gerekir. Ardından, şampuanlama işleminizden sonra, bu zencefilli suyu saçınıza dökün ve suyla durulayın. Bunu haftada iki kez kullanın; bu parlaklık katacak, dolaşımı iyileştirecek ve saçınızın temiz bir kafa derisi ve güçlü tellerle tazelenmiş hissetmesini sağlayacaktır.





