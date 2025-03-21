Saç uzatan çinko zengini 5 besin: Kepek ve saç derisi sorunlarını da engelliyor

KAJU

Kaju fıstığı, sağlıklı saçı desteklemek de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sunan lezzetli ve besleyici bir çinko kaynağıdır. Çinko ve magnezyum ve bakır gibi diğer önemli minerallerle dolu olan kaju fıstığı, sağlıklı saç köklerinin korunmasına ve saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.



Günlük diyetinize kaju fıstığı eklemek, optimum saç sağlığı için doğru miktarda çinko aldığınızdan emin olmanın doğal ve kolay bir yolunu sunar. Bu kuruyemişler ayrıca saç derisini besleyen ve kuruluğu önleyen sağlıklı yağlar açısından da zengindir ve bu da daha yumuşak, daha parlak saçlara yol açar.





