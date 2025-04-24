Saçların erken beyazlamasını önleyen ipuçları: Gece boyunca bekletmek yetiyor

DOĞAL YAĞLARLA MASAJ

Saç derisi masajları sadece saç büyümesi için dolaşımı teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda doğal renginizi korumak için saç derisini beslemeye de yardımcı olur. Bazı yağların gri saçların görünümünü geciktirdiği bilinmektedir.



Kullanılacak en iyi yağlar:



Amla yağı: C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan amla, pigmentlerin tutulmasını destekler.



Siyah tohum yağı: Saç köklerinin pigmentini koruyan timokinon içerir.



Haftada birkaç kez dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapın ve yağı birkaç saat veya gece boyunca bekletin.





