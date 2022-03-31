Sarah Jessica Parker'ın elbisesi açık artırmada

Haberler | 31.03.2022 - 12:11 - Son Güncelleme : 31.03.2022 - 12:16
Ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker'ın ‘And Just Like That’ dizisinin galasında giydiği elbise, Oscar de la Renta tarafından açık artırmaya çıkarıldı.
Açık artırma, 'De la Renta'nın yeniden satış platformu olan Encore'da gerçekleşecek ve açık artırmanın tüm geliri UNICEF'e bağışlanacak.
Parker'ın gala elbisesi ünlü markanın New York'daki atölyesinde, el işlemesi ve tül iç etekle kalaylı ipek şifondan kesilerek yapıldı.
57 yaşındaki oyuncu, galada bu elbiseyi giymenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Elbiseyi Encore aracılığıyla müzayedede satıyor olmaktan guruluyum. Satıştan elde edilecek tüm gelir UNICEF'e bağışlanacak. Bu amaçla elbiseye veda ediyor olmak anlamlı" dedi.
Yıllar önce hayatını kaybeden ünlü moda tasarımcısı Oscar de la Renta'nın markası olan 'De la Renta', hızla büyüyerek kasım ayında yeniden satışlarına başlamıştı.
Marka, müşterilerine sürdürülebilir parçalar sunarak, ürünlerin kullanım süresini uzatmayı ve aynı zamanda alterantif ürünler de üretmeyi amaçladı.
Öte yandan marka, yeni çıkacak koleksiyon için özel müşterileriyle birlikte çalışıyor.
İşte Sarah Jessica Parker'ın açık artırmaya çıkarılan elbisesinden yansıyanlar...