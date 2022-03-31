Sarah Jessica Parker'ın elbisesi açık artırmada

"GURURLUYUM"

Parker'ın gala elbisesi ünlü markanın New York'daki atölyesinde, el işlemesi ve tül iç etekle kalaylı ipek şifondan kesilerek yapıldı.

57 yaşındaki oyuncu, galada bu elbiseyi giymenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Elbiseyi Encore aracılığıyla müzayedede satıyor olmaktan guruluyum. Satıştan elde edilecek tüm gelir UNICEF'e bağışlanacak. Bu amaçla elbiseye veda ediyor olmak anlamlı" dedi.