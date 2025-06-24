Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, başrolünü üstlendiği yeni Jurassic Park filminin galasında güzelliğiyle büyüledi.

Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu - 1

Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan Scarlett Johansson, yeni Jurassic World filminde başrolü üstleniyor.

32 yıllık Jurassic Park serisinin yedinci filmi Jurassic World Rebirth 4 Temmuz'da vizyona girecek. Filmin başrol oyuncuları Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali yeni filmlerinin tanıtımı için ülke ülke geziyor.

40 yaşındaki ünlü oyuncu, galalardaki stiliyle tam not aldı. İşte oyuncunun en iyi görünümleri...

N-LIFE HABERLERİ

Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu - 2

Oyuncu, filmin Berlin'deki basın gösteriminde Schiaparelli imzalı bir tasarım tercih etti.

Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu - 3

Oyuncu, filmin New York'daki prömiyerine Giorgio Armani imzalı bir elbise ile katıldı.

Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu - 4

Filmin Londra prömiyerine ise Vivienne Westwood'un klasik tarzını yansıtan pembe bir elbiseyle katılan oyuncu, son dönemin en şık görünümlerinden birine imza attı.

Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu - 5

"EN BÜYÜK HAYALİM BU FİLMDE ROL ALMAKTI"

40 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir etkinlikte filmdeki rolüyle ilgili "Son 15 yıldır bir Jurassic Park filminde rol olmak, hayatım boyunca gerçekleşmesini beklediğim en büyük hayaldi." demişti.

"Ne zaman Jurassic filmi yapacaklarını duysam, birilerine ulaşır ve 'Müsaitim, biliyorsunuz' derdim" ifadelerini kullanan oyuncu, filmde Zora Bennett karakterine hayat veriyor.

Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali gibi isimler yer alııyor.

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