Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu

"EN BÜYÜK HAYALİM BU FİLMDE ROL ALMAKTI"

40 yaşındaki oyuncu, katıldığı bir etkinlikte filmdeki rolüyle ilgili "Son 15 yıldır bir Jurassic Park filminde rol olmak, hayatım boyunca gerçekleşmesini beklediğim en büyük hayaldi." demişti.

"Ne zaman Jurassic filmi yapacaklarını duysam, birilerine ulaşır ve 'Müsaitim, biliyorsunuz' derdim" ifadelerini kullanan oyuncu, filmde Zora Bennett karakterine hayat veriyor.

Gareth Edwards'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali gibi isimler yer alııyor.