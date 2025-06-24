Scarlett Johansson kırmızı halının gözdesi oldu
ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, başrolünü üstlendiği yeni Jurassic Park filminin galasında güzelliğiyle büyüledi.
Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan Scarlett Johansson, yeni Jurassic World filminde başrolü üstleniyor.
32 yıllık Jurassic Park serisinin yedinci filmi Jurassic World Rebirth 4 Temmuz'da vizyona girecek. Filmin başrol oyuncuları Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali yeni filmlerinin tanıtımı için ülke ülke geziyor.
40 yaşındaki ünlü oyuncu, galalardaki stiliyle tam not aldı. İşte oyuncunun en iyi görünümleri...