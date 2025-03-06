Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı
Son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan Turkish Delight (Türk lokumu) akımı giderek büyüyor. Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan makyajından ilhamla ortaya çıkan bu makyajı, son olarak ünlü oyuncu Selin Şekerci de uyguladı
Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın makyajı şu sıralar sosyal medyada oldukça popüler. Usta oyuncunun filmlerinde sık sık gördüğümüz göz makyajı bir süredir makyajseverlerin gözdesi oldu.
Sosyal medyada viral olan bu nostaljik makyaj, özellikle göz makyajına odaklanıyor. Sürme ile belirginleştirilen gözler, belirgin kaşlar, uzun kirpikler bu makyajın olmazsa olmazı.