Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı

Son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan Turkish Delight (Türk lokumu) akımı giderek büyüyor. Türk sinemasının "Sultan"ı Türkan Şoray'ın yıllara meydan okuyan makyajından ilhamla ortaya çıkan bu makyajı, son olarak ünlü oyuncu Selin Şekerci de uyguladı

Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı - 1

Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın makyajı şu sıralar sosyal medyada oldukça popüler. Usta oyuncunun filmlerinde sık sık gördüğümüz göz makyajı bir süredir makyajseverlerin gözdesi oldu.

Sosyal medyada viral olan bu nostaljik makyaj, özellikle göz makyajına odaklanıyor. Sürme ile belirginleştirilen gözler, belirgin kaşlar, uzun kirpikler bu makyajın olmazsa olmazı.

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Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı - 2

AKIMA AYAK UYDURDU

Acı Aşk, Yeşilçam, Kaçak Gelinler ve Melekler Korusun gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Selin Şekerci de Turkish Delight akımına ayak uydurdu.

Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı - 3

Şekerci,  Türkan Şoray'ın Yeşilçam filmlerindeki ikonik görünümünden ilham alarak makyaj yaptı.

Şekerci, adım adım Turkish Delight makyajını nasıl yaptığını takipçileriyle paylaştı.

Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı - 4

"YEŞİLÇAM BENİM İŞİM"

Daha önce Yeşilçam adlı dizide rol alan oyuncu "Yeşilçam benim işim Türkan Şoray makyajını nasıl kaptırdım diye el arttırdım şarkıyı da söyledim" ifadelerini kullandı.

Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı - 5

TURKISH DELIGHT MAKYAJI NEDİR?

Turkish Delight makyajı, özellikle pembe, şeftali ve gül kurusu gibi sıcak ve pastel tonların kullanıldığı, taze ve aydınlık bir görünüm vadediyor. Genellikle yumuşak geçişler, ışıltılı dokular ve doğal bir ışıltı ön planda.

Bu makyaj stili, hem günlük kullanıma hem de romantik bir akşam görünümüne uyum sağlayacaktır.

Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı - 6

TURKISH DELIGHT MAKYAJI NASIL YAPILIR?

Nemli ve doğal bir bitişe sahip, aydınlık ten makyajı ile işe başlayın. “Glass skin” efekti yaratmak için hafif fondötenler ve aydınlatıcılar kullanabilirsiniz. Gözlerinizde pembe, şeftali tonlarında farları kullanabilir, yumuşak eyeliner ve hacim veren maskara ile göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz.

Şeftali veya pembe tonlarında allıklar bu makyaj için vazgeçilmez. Allık, yanakların elmacık kemiklerinden şakaklara doğru uygulanarak doğal bir kızarıklık efekti yaratılabilir.

Parlak veya saten bitişli, nude-pembe veya şeftali tonlarındaki rujlarla makyajınızı tamamlayabilrsiniz.

Selin Şekerci de Turkish Delight akımına uydu, Türkan Şoray makyajı yaptı - 7

Aydınlatıcı ile son dokunuşu yapabilir, özellikle elmacık kemikleri, burun ucu ve dudak üstünü belirginleştirebilirsiniz.

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