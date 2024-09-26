Serenay Sarıkaya'dan saç uzatan 3 malzemeli doğal tarif! 1 saat bekletmek yetiyor

Serenay Sarıkaya, saç sağlığını korumak için zeytinyağı, acı badem ve yumurtadan yararlanıyor. Güzel oyuncu; 2 kaşık acı badem yağı, 1 kaşık zeytinyağı ve 2 yumurtadan oluşan maskeyi saçında yalnızca 1 saat beklettikten sonra ılık su ile duruluyor. Haftada 1 kez uyguladığı bu maske, saçlarının daha parlak görünmesine ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.