Serenay Sarıkaya'dan saç uzatan 3 malzemeli doğal tarif! 1 saat bekletmek yetiyor

Güneş ışığı, aşırı ısı, kimyasal işlemler ve yanlış bakım ürünleri gibi pek çok etken, saçların zamanla yıpranmasına yol açabiliyor. Ancak evde kolaylıkla bulabileceğiniz bazı malzemelerle, saçlarınızı eski sağlığına ulaştırmanız mümkün. Gür ve parlak saçlarıyla tanınan bazı ünlü isimler de, zaman zaman kozmetik ürünler yerine doğal yöntemlere başvurabiliyorlar.

Serenay Sarıkaya'dan saç uzatan 3 malzemeli doğal tarif! 1 saat bekletmek yetiyor - 1

Serenay Sarıkaya, saç sağlığını korumak için zeytinyağı, acı badem ve yumurtadan yararlanıyor. Güzel oyuncu; 2 kaşık acı badem yağı, 1 kaşık zeytinyağı ve 2 yumurtadan oluşan maskeyi saçında yalnızca 1 saat beklettikten sonra ılık su ile duruluyor. Haftada 1 kez uyguladığı bu maske, saçlarının daha parlak görünmesine ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Serenay Sarıkaya'dan saç uzatan 3 malzemeli doğal tarif! 1 saat bekletmek yetiyor - 2

Angelina Jolie

Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'nin saç sırrı ise siyah çay. Jolie, siyah çayın yaprağını kaynatıp soğumaya bırakıyor ve ardından saçlarını bu suyla yıkıyor. ABD'li yıldız, hacim vermesi için ise saç köklerine talk pudrası döküyor.

Serenay Sarıkaya'dan saç uzatan 3 malzemeli doğal tarif! 1 saat bekletmek yetiyor - 3

Nicole Kidman

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Nicole Kidman, saçlarını kızıl kullandığı dönemlerde kızılcık suyundan faydalanıyor. Kızılcık suyunda bulunan doğal kırmızı pigmentler, Kidman'ın saç renginin daha canlı görünmesini sağlıyor.

Serenay Sarıkaya'dan saç uzatan 3 malzemeli doğal tarif! 1 saat bekletmek yetiyor - 4

Scarlett Johansson

Sarı saçlarını korumak için karite yağı kullanan  Scarlett Johansson, bu yöntemle hem saç uçlarının kırılmasını önlüyor hem de saç renginin canlı kalmasını sağlıyor. Karite yağı, aynı zamanda kepek probleminin de önüne geçebiliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER