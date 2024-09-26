Serenay Sarıkaya'dan saç uzatan 3 malzemeli doğal tarif! 1 saat bekletmek yetiyor
Güneş ışığı, aşırı ısı, kimyasal işlemler ve yanlış bakım ürünleri gibi pek çok etken, saçların zamanla yıpranmasına yol açabiliyor. Ancak evde kolaylıkla bulabileceğiniz bazı malzemelerle, saçlarınızı eski sağlığına ulaştırmanız mümkün. Gür ve parlak saçlarıyla tanınan bazı ünlü isimler de, zaman zaman kozmetik ürünler yerine doğal yöntemlere başvurabiliyorlar.
Serenay Sarıkaya, saç sağlığını korumak için zeytinyağı, acı badem ve yumurtadan yararlanıyor. Güzel oyuncu; 2 kaşık acı badem yağı, 1 kaşık zeytinyağı ve 2 yumurtadan oluşan maskeyi saçında yalnızca 1 saat beklettikten sonra ılık su ile duruluyor. Haftada 1 kez uyguladığı bu maske, saçlarının daha parlak görünmesine ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor.