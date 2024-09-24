Severek tüketiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Cilt elastikiyetine zarar verip kırışıklıkları artırıyor
Yaş, genetik, kolajen ve elastin proteinlerinin azalması gibi pek çok etken, cildin yaşlanmasına neden olabilir. Ancak yaşlanmayı hızlandıran faktörler arasında beslenme alışkanlıkları da vardır. Özellikle kızartma tarzı yiyecekler, cilt elastikiyetini olumsuz yönde etkileyebilir.
Kızartmalar
Yağda kızartılan yiyecekler, ciltte hücre hasarına neden olan serbest radikaller üretirler. Serbest radikallere maruz kalmak, çapraz bağlanma reaksiyonu nedeniyle yaşlanma sürecini hızlandırır.