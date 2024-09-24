Severek tüketiyoruz ama yaşlanmayı hızlandırıyor! Cilt elastikiyetine zarar verip kırışıklıkları artırıyor

Şekerli içecekler

Ne kadar çok meşrubat ve enerji içeceği tüketirseniz, hücreleriniz o kadar hızlı yaşlanır. Meşrubat ve enerji içeceklerinde yoğun miktarda bulunan şeker, akne gibi dermatolojik sorunları tetikler ve cildin yaşlanma sürecini hızlandırır. Meşrubatların içeriğinde bolca yer alan fruktoz, vücudun anabolik tepkisine müdahale eder. Anabolik tepki, cildinizi sağlıklı tutan kolajen ve elastin oluşumuna yardımcı olan süreçtir.