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Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner

Haberler - ntv.com.tr | 12.08.2022 - 14:39 - Son Güncelleme : 12.08.2022 - 17:42

Göz makyajında zamansız görünümlerden vazgeçemeyenler bu sezonunun ‘eyeliner’ trendine bayılacak! Ünlü yıldızların sık sık kullandığı ve moda haftalarına ilham olan dramatik eyeliner görünümlerine mutlaka göz atın...

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 1

Makyaj dünyası, moda haftalarından ve kırmızı halılardan ilhamla yeni trendler sunmaya devam ediyor. Bildiğimiz anlamdaki eyeliner bu sezon güncellenerek daha iddialı bir görünüm kazanıyor.

(Coco Rocha)

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 2

Çok da yeni bir trend olmayan ‘cat eye’ (kedi gözü) makyajı, uzun zamandır severek uyguladığımız bir görünüm olsa da TikTok videoları ve yeni nesil influencer’ların etkisiyle daha dramatik bir kimlik kazandı.

(Selena Gomez)

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 3

FAR İLE DESTEKLEYİN

LaQuan Smith defilesinde karşımızda çıkan bu eyeliner modeli, tam olarak sezonun ruhunu yakalayan bir görünüm sunuyor. Eyeliner’ı takip eden pembe far ile güçlü bir duruş sunan bu göz makyajı, klasik eyeliner’ların geçmişte kaldığını gösteriyor.

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 4

RENKLER İDDİAYI ARTIRIYOR

Bu sezon elbette renkler de iddiayı artırmada büyük rol oynuyor. Christian Siriano’nun Sonbahar defilesinde kullanılan neon mavi eyeliner, gözlerin öne çıkmasını sağlıyor.

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 5

Make up artisti Patrick Ta'nın imzasını taşıyan bu görünüm, kuyruklu eyeliner ve zümrüt yeşili farı bir araya getirerek tam anlamıyla sezonun 'dramatik eyeliner' trendini yakalıyor.

(Adriana Lima)

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 6

SON DÖNEMİN POPÜLER TEKNİĞİ

Eyeliner'ı yalnızca göz kapaklarına uygulamayıp göz pınarlarına da sürmek son dönemde oldukça popüler hale geldi. Gözlere daha da 'cat eye' etkisi veren bu tekniğe mutlaka göz atın.

(Bella Hadid)

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 7

KALICILIK İÇİN

Göz makyajınızı odak haline getirmek istiyorsanız eyeliner ile tüm göz etrafını çevreleyebilirsiniz. Jel eyeliner veya su geçirmez göz kalemleriyle bu görünümün daha kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. 

(Lily Collins)

İşte sezonun yükselen trendi 'dramatik eyeliner' için ilham alabileceğiniz görünümler...

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 8

Olivia Wilde

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 9

Zendaya

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 10

Gigi Hadid

Sezonun güzellik trendi: Dramatik eyeliner - 11

Avani

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