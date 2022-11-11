 Shakira İngiliz moda markasının yüzü oldu | N-Life

Shakira İngiliz moda markasının yüzü oldu

Barcelona futbol takımında oynayan İspanyol yıldız Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliğini sonlandıran ünlü şarkıcı Shakira, İngiliz lüks moda markası Burberry'nin yüzü oldu.

Shakira İngiliz moda markasının yüzü oldu - 1

Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiren Shakira, Burberry markasının yüzü oldu.

Shakira İngiliz moda markasının yüzü oldu - 2

İngiliz lüks moda markası için kamera karşısına geçen 45 yaşındaki şarkıcı, markanın The Night Before adındaki yılbaşı kampanyasında yer aldı.

Shakira İngiliz moda markasının yüzü oldu - 3

Torso tarafından çekilen kampanyada poz veren şarkıcı, marka ile özdeşleşen trençkotların yanı sıra yılbaşı ruhunu yansıtan ışıltılı görünümleri de sergiledi.

Shakira İngiliz moda markasının yüzü oldu - 4

Latin şarkıcı, markanın reklam filminde de rol aldı.

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