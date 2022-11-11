Shakira İngiliz moda markasının yüzü oldu

Futbol dünyasının Barcelonalı yıldız ismi Gerard Pique ile 12 yıllık beraberliğini geçtiğimiz haziran ayında bitiren Shakira, Burberry markasının yüzü oldu.
İngiliz lüks moda markası için kamera karşısına geçen 45 yaşındaki şarkıcı, markanın The Night Before adındaki yılbaşı kampanyasında yer aldı.
Torso tarafından çekilen kampanyada poz veren şarkıcı, marka ile özdeşleşen trençkotların yanı sıra yılbaşı ruhunu yansıtan ışıltılı görünümleri de sergiledi.
Latin şarkıcı, markanın reklam filminde de rol aldı.